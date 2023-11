The Crown 6, l'ultima stagione in arrivo su Netflix dal 16 novembre: episodi, trama e nuovi personaggi

Domani 16 novembre arriverà su Netflix la sesta e ultima stagione di “The Crown” diretta da Peter Morgan. Divisa in due parti, verranno diffusi i primi quattro episodi, mentre gli ultimi sei saranno online a partire dal 14 dicembre, ognuno della durata di circa un’ora. L’attesa per il gran finale sta quindi per giungere al termine, dopo il rilascio del trailer ufficiale della serie il 26 ottobre scorso.

Meg Bellamy è Kate Middleton in The Crown 6, chi è la ragazza della porta accanto diventata icona di stile

The Crown 6: trama e personaggi



La storia riprenderà dalla fine degli Anni Novanta, ovvero dalla relazione ormai sulla bocca di tutti tra Lady Diana Spencer e Dodi Al Fayed, interpretati da Elizabeth Debicki e Khalid Abdalla, compresi i loro ultimi momenti di coppia prima del tragico incidente stradale a Parigi in cui hanno trovato la morte la notte del 31 agosto 1997.

Un evento che ha segnato per sempre la storia della monarchia inglese. Tuttavia, nessuna scena mostrerà nel dettaglio il tamponamento avvenuto nella galleria sotto il Ponte de l’Alma. I produttori, al Festival della Tv di Edimburgo, hanno scelto di trattare la tragedia con sensibilità e rispetto dando precedenza al prima e al dopo, non lasciando comunque alcun dubbio sul fatto che la morte della “Principessa del Popolo” avrà un ruolo centrale nello sviluppo della trama.



Nel cast, oltre ai nomi già citati di Debicki e Abdalla, torna Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II. Infatti, dopo aver mostrato il triste finale di Lady D e Dodi Al Fayed, la sesta stagione narra l’ondata di odio dell’opinione pubblica verso la monarchia dopo la loro morte, l’avvicinarsi del Giubileo d’Oro della sovrana, il matrimonio tra Carlo e Camilla, William che riprende l’Eton College dopo la scomparsa della madre e il suo incontro con Kate Middleton.

Torna anche Dominic West nei panni del principe ereditario. Jonathan Pryce è il principe Filippo, Lesley Manville la principessa Margaret, Olivia Williams è Camilla Parker Bowles, Salim Daw è Mohamed Al Fayed. I giovani William e Kate sono interpretati rispettivamente dagli esordienti Ed McVey e Meg Bellamy.