Ballando con le Stelle 2022, il cast è al completo: ecco i 13 big in gara (spunta anche il nome di Paola Barale)

Il cast è fatto: tutto pronto per Ballando con le Stelle 2022. Come per il calciomercato anche le acquisizioni dello show della Rai timonato da Milly Carlucci sono chiuse. Ai nomi circolati già in rete nelle scorse settimane vanno ad aggiungersi gli "acchiappi" dell'ultima ora: Luisella Costamagna (conduttrice e giornalista), Giampiero Mughini (saggista e giornalista), Rosanna Banfi (figlia di Lino), Alessandro Egger (attore) ed Ema Stokholma (conduttrice). A loro si aggiunge un volto che era corteggiato da tempo dalla conduttrice: Paola Barale. A dare in esclusiva la lista dei dilettanti ballerini è stato Fq Magazine.

Arisa: «Con gli uomini ho chiuso, vorrei avere un figlio, ma da sola»

Ballando con le Stelle 2022, ecco il cast

E tra questi spunta anche un nome molto curioso nel cast: quello di Lorenzo Biagiarelli. Chef di professione e fidanzato di Selvaggia Lucarelli storica giurata del programma, confermata anche per questa edizione. Secondo Fq la firma è prossima. Nel cast inoltre si legge anche il nome di Enrico Montesano, attore chiacchieratissimo di questi tempi er le sue posizioni No Vax sul vaccino anti Covid. E tra gli outsider delle piste da ballo troviamo in gara anche Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo.

La giuria

La giuria invece resterà la stessa. Ritroveremo quindi Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. E come già scritto, Selvaggia Lucarelli.

Ecco il cast spoilerato da Fq Magazine