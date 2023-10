Che Dio ci aiuti 8, l'addio di Pierpaolo Spollon: «Il mio personaggio ormai è esaurito». Chi resta e chi va via? ll cast e quando andrà in onda la serie

Che Dio ci aiuti 8, Pierpaolo Spollon ci sarà? Lo psichiatra Emiliano Stiffi ha conquistato il cuore dei telespettatori con i suoi modi di fare strampalati e ora sono proprio i fan della serie di Rai 1 a chiedersi se nella prossima edizione lui ci sarà. Dopo diversi rumors l'attore ha finalmente chiarito ogni dubbio in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Che Dio ci aiuti 8, Spollon ci sarà?

Spollon ha confermato che lui non ci sarà. Secondo l'attore il suo personaggio ha terminato il suo corso «è ormai esaurito.

Pierpaolo Spollon, la rivelazione choc: «Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita. Il più grande ha 4 anni e mezzo»

Un altro addio, dopo quello di Elena Sofia Ricci, che è un colpo al cuore per i fedelissimi della fiction.

Il cast

Adesso come protagonista ci sarà Francesca Chillemi. Ad aiutarla Suor Teresa, interpretata sempre da Fiorenza Pieri, Valeria Fabrizi sarà sempre Suor Costanza come ha precisato lei stessa in un’intervista: «Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’». Nel cast ci dovrebbero essere inoltre Federica Pagliaroli, Valerio Di Domenicantonio, Ileana D’Ambra, Emma Valenti e Filippo De Carli.

Quando andrà in onda

Ad ogni modo, mancherebbero almeno due anni alla messa in onda dell’ottava stagione della fiction, dunque i fan dovranno ancora attendere molto tempo per scoprire cosa succederà.