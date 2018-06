Taranta, Clementino e Senese tra gli ospiti del Concertone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clementino, James Senese, Enzo Gragnaniello, Frank Nemola, Davide “Billa” Brambilla, Ylian Canizares, Dhoag Gypsies of Rajasthan ma anche Apres la Classe, Mino De Santis, più un ospite internazionale che verrà comunicato il 24 luglio a Lecce.Sono questi gli ospiti de La Notte della Taranta 2018 che tornerà ad infiammare il palco dell'ex monastero degli agostiniani, a Melpignano, il 25 agosto.Una squadra di musicisti di grande spessore: dai più noti come la leggenda James Senese, il rapper Clementino alle perle come la violinista cubana Ylian Canizares oppure Frank Nemola, il trombettista di Vasco, originario proprio del Salento.Nei giorni scorsi è stato comunicato il nome del maestro concertatore, la cantautrice italiana Andrea Mirò Polistrumentista, autrice, produttrice, cantante e cinque volte direttore d'orchestra al festival di Sanremo, si legge in una nota della Fondazione, Andrea Mirò, dopo la recente collaborazione con il guru della scena indie in Italia, Manuele Fusaroli, contaminerà la pizzica con il rock d'autore.La cantautrice è ospite della conferenza stampa di oggi a Roma in cui oltre ai nomi degli ospiti di questa edizione sarà anche svelato il nome del coreografo della 21esima ediuzione del festival.