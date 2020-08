Infinite le strade dell'arte nello spettacolo “Senso unico alternato”: appuntamento a Leverano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuse le strade al traffico per lo spettacolo “Senso Unico Alternato”, il prossimo 2 settembre a Leverano (Lecce). “Senso Unico Alternato”, per la regia di Francesco Zecca, è uno spettacolo che nasce dall’esigenza di trovare altre vie per indirizzare espressioni d’arte, spettacolo nel quale il pubblico potrà entrare, in un modo che non è stato mai così privato.“Senso Unico Alternato” andrà in scena il 2 settembre per tre repliche: la prima alle ore 20, seguono quella delle 21 e poi delle 22. Luogo di partenza Piazza Fontana, al centro di Leverano. Il pubblico che assisterà allo spettacolo si confronterà con 60 parole, 60 pezzi di legno, due donne e un uomo, tra luci calate dai balconi, qualche ombra, l’insegna di un bar, e intrecci di vite che ognuno sarà chiamato a dipanare.“Senso Unico Alternato” nasce da un testo di Michele Fiore, e vede in scena Ilaria Genatiempo, Francesco Spaziani, Martina Zecca, Desirée Bari. La regia è di Francesco Zecca.Prenotazione obbligatoria al 320.2494484, o presso Infopoint Turistico Leverano, in via Sedile 19. L’evento è organizzato nel rispetto della normativa anti-Covid: verranno assicurate le distanze di sicurezza e sarà obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la sua durata dello spettacolo.