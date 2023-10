Salento, rapina al negozio di frutta e verdura: via con 80 euro

In due, in sella a una moto, per una rapina da 80 euro. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Leverano. A subire l’assalto i titolari di una vendita all’ingrosso di frutta e verdura che, comprensibilmente, non avevano molto contante in cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

La vicenda si è verificata attorno alle 18, alla periferia del paese. Nei pressi della provinciale per Veglie, dove si trova la zona industriale. Improvvisamente sono sbucati due uomini in moto che hanno fatto irruzione nel capannone. Erano entrambi vestiti di scuro, stando alle descrizioni fornite ai militari dell’Arma e calzavano caschi integrali. Hanno preteso i contanti, ma non avevano probabimente fatto bene i conti, considerato che chi si reca a comprare frutta all’ingrosso difficilmente paga cash.

Via col bottino

Sono scappati via con un bottino di 80 euro, facendo perdere le proprie tracce. Nessuno è rimasto ferito, ma la titolare della rivendita ha subito un grosso spavento.

I carabinieri si sono diretti sul posto a sirene spiegate. Hanno cercato di acquisire quanti più elementi possibile, hanno effettuato i rilievi, a caccia di impronte. Stanno indagando sull’accaduto ma in tutta probabilità, a prescindere dalle minuziose descrizioni acquisite, a poter dare una svolta alle indagini sarà l’analisi di ogni singolo fotogramma estrapolato dai video delle telecamere del sistema di videosorveglianza di cui la rivendita è munito.

Non è chiaro se la minaccia sia stata rivolta ai titolari arma in pugno.

Ossia se i due malfattori avessero pistola, taglierino o abbiano solo simulato.