Salento, morto 21enne una settimana dopo l'incidente in moto

E' morto in ospedale, a poco più di una settimana dal terribile incidente in moto sulla Copertino – Leverano, il 21enne Alessio De Giorgi. Il ragazzo di Leverano era ricoverato nel reparto di Rianimazione da domenica 5 novembre. La morte cerebrale del 21enne è stata confermata intorno alle 20.30 dai medici del “Fazzi” dopo le 6 ore di osservazione clinica previste per legge. Troppo gravi le ferite riportate dalla vittima dopo il violento scontro con un’auto.

L'incidente

L’incidente aveva coinvolto una moto Ducati Monster, con in sella De Giorgi e un amico alla guida e un’Audi A3 con all’interno una famiglia.

Lo scontro, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri e degli agenti di polizia locale di Copertino, è stato violento tanto che sul posto sono dovuti intervenire d’urgenza più mezzi di soccorso per il trasporto dei feriti in ospedale.

De Giorgi, le cui condizioni inizialmente non sono apparse gravi, è stato condotto prima all’ospedale di Copertino e poi trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce. Le condizioni del 21enne purtroppo sono poi peggiorate sino al decesso avvenuto in serata. Nella tragedia dei fatti, emerge il gesto del 21enne, che in vita avrebbe dato il proprio consenso alla donazione degli organi.