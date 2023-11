Incidenti stradali in Puglia: ecco le cause, i giorni e le strade peggiori

Lo scorso anno in Puglia si sono verificati 9.286 incidenti stradali, in crescita del 2,2% rispetto al 2021. A preoccupare è il numero delle vittime delle strade pugliesi aumentato dell'11,3% in un anno, contro la media nazionale del 9,9%. È quanto rende noto l'Istat nel report relativo agli incidenti stradali avvenuti in Puglia lo scorso anno.