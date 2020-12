Sanremo 2021, diretta, ecco i 26 Big in gara. Annunciati i primi nomi: Madame, Irama, Fulminacci, Renga, Comacose e Gaia

Sanremo 2021, diretta, 26 cantanti in gara. Annunciati i primi Big: Renga, Comacose e GaiaLa finale di Sanremo Giovani che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, parte subito ufficializzando i primi nomi che dal 2 al 6 marzo 2021 saliranno sul palco dell’Ariston per l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo.

SANREMO 2021, DIRETTA ECCO I 26 BIG IN GARA

22.34 Per la dodicesima volta torna Orietta Berti. La cantante è in collegamento perc: «Grazie per questa bella opportunità. Sono pronta! Sono ancora in quarantena sto aspettando di fare l'ultimo tampone. Osvaldo non sta molto bene, questa malattia l'ha preso in modo più forte di me». Titolo canzone "Quando ti sei innamorato".

22.32 Settimo big in gara al prossimo Festiva di Sanremo Willy Peyote «Spero di essere all'altezza dell'orchestra», titolo della canzone "La locura".

22.20 Debutto al Festival anche per Madame che ha tra i fan Cristiano Ronaldo dal titolo "Voce".

22.19 Prima volta per Fulminacci: «Non sto capendo quello che succede, spero di farlo al meglio» "Santa Marinella"

22.16 E' il momento di conoscere gli altri 5 campioni in gara. Cinque anni fa è partito da Sanremo Giovani, Irama, anche lui della scuola di Amici «E' bello tornare con una responsabilità diversa spero di essere all'altezza», titolo "La genesi del tuo colore".

21.50 Parte la sfida dei giovani

21.45 La finale di Sanremo Giovani si apre subito con l'annuncio dei primi tre Big che parteciperanno al festival di Sanremo. Con sette partecipazioni torna a Sanremo Francesco Renga, il titolo della canzone "Quando trovo te". Per la prima volta al festival di sanremo Comacose «Un'emozione nuova, siamo felici di essere qui». Il titolo della canzone "Fiamme negli occhi". Debutta la Festival la vincitrice di Amici 9 Gaia «C'è voluta una pandemia per fare uscire il mio disco, sono davvero felice di essere qui» "Cuore amaro"

Leggi anche > Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore

Questa sera in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l’ultimoatto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo.

A giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

La finale di Sanremo Giovani, dunque, sarà l’anteprima del prossimo Festival. Con i nomi dei Campioni e delle Nuove Proposte potrà partire ufficialmente il countdown verso il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Durante la finalissima scopriremo i nomi dei 26 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021. Tra i grandi esclusi Morgan, mentre nei giorni scorsi Red Ronnie ha spoilerato i nomi dei possibili cantanti in gara. Tra loro: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale. «Ne mancano quattro - scrive Red Ronnie - e qualcuno di questi all'ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso. E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen».

