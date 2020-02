Sanremo 2020, cronaca serata finale: Diodato sbanca e vince tutto. Francesco Gabbani secondo posto. Pinguini Tattici Nucleari terzi

Sanremo 2020, cronaca serata finale: Diodato sbanca e vince tutto. Francesco Gabbani secondo, Pinguini Tattici Nucleari terzi. Su Leggo.it la diretta della serata finale. Ospiti musicali Biagio Antonacci e Grigolo. Finisce a notte inoltrata la 70ma edizione del festival targato Amadeus - Fiorello, un festival dei record in termini di ascolti ma anche di tensioni - pensiamo al "litigio" finito bene tra Fiorello e Tiziano Ferro, oppure all'esclusione dalla kermesse di Bugo e Morgan. Diodato rappresenterà l'Italia a maggio all'Eurofestival

Leggi anche > Pagelle serata finale Sanremo 2020: i voti alle canzone e ai cantanti



Leggi anche > Festival di Sanremo 2020 quinta Serata finale: scaletta, orari, vallette e gli ospiti

CRONACA FINALE SANREMO 2020

Con la vittoria di Diodato termina questa edizione del Festival di Sanremo e il nostro live blogging. Grazie per essere stati con noi.

02.30 Vince la 70ma edizione del festival di Sanremo Diodato

02.25 Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell'Ariston) - vince Diodato

Premio della sala stampa "Lucio Dalla" (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori) - vince Diodato

Premio "SERGIO BARDOTTI" per il miglior testo (assegnato dalla Commissione Musicale) - vince Rancore

Premio "GIANCARLO BIGAZZI" per la miglior composizione musicale (assegnato dall'Orchestra del Festival) - vince Tosca

Premio TIMmusic (assegnato alla canzone più ascoltata sulla APP musicale TIMmusic) - vince Francesco Gabbani

02.20 Sul palco i Gente de zona che cantano La Gozzadera e Bailando

02.14 E dopo l'opera lirica Grigolo si cimenta in un medley dei Queen: Who Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody e Show must go on

02.10 Amadeus chiama Vittorio Grigolo che però è in lieve ritardo, tutto ok , Grigolo canta E lucean le stelle

02.06 omaggio ad Alberto Sordi

02.05 Ci siamo a brevissimo il verdetto: Terzo posto Pinguini Tattici Nucleari

01.59 Momento promo del film Pop Corn con Cristina de sica, Massimo Ghini, Rossi, Finocchiaroe Diego Abatantuono

01.53 Ivan Cottini, malato di Sla, balla con la sua insegnante «Voglio solo dire che la diversità è bellezza, io ne ho fatto un'arte»

01.44 Anche Diletta Leotta si esibisce cantand Ciuri Ciuri, in una versione underground

01.39 Omaggio di Fiorello a Fred Bongusto «sono tre mesi che non è più con noi» sulle note di Amore Fermati

01.21 Fiorello intrattiene il pubblico in attesa di conoscere esito del televoto

Leggi anche > Sanremo 2020, Elettra Lamborghini fuori di seno: Amadeus la copre con i fiori

01.14 Diodato (Codice 01) , Francesco Gabbani (codice 02) e Pinguini Tattici Nucleari (codice 03) si giocano la finalissima. Televoto azzerato, si riparte.

01.13 Amadeus legge la classifica fino al quarto posto, fischi del pubblico

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Elodie

8 Achille Lauro

9 Irene Grandi

10 Rancore

11 Raphael gulazzi

12 Levante

13 Anastasio

14 Alberto Urso

15 Marco Masini

16 Paolo Jannacci

17 Rita Pavone

18 Michele Zarrillo

19 Enrico Nigiotti

20 Giordana Angi

21 Elettra Lamborghini

22 Junior Cally

23 Riky

01.02 ultimo in gara Rancore

00.56 Siamo quasi alla fine, è il turno di Elettra Lamborghini “Musica (e il resto scompare)”

00.45 Paolo Jannacci “Voglio parlarti adesso”

00.40 Ventesima cantante in gara Giordana Angi

00.32 Anastasio, “Rosso di rabbia”. questa canzone funziona e il ritornello ti entra in testa «panico , panico»

00.23 Medley di Biagio Antonacci : Iris - Quanto tempo ancora - Liberatemi

00.15 Amadeus presenta Biagio Antonacci che canta il nuovo singolo "Ti saprò aspettare". Entra Fiorello «Benvenuto al nostro pigiama party»

00.05 Le Vibrazioni - “Dov’è”. Ovazione ancora una volta per Beppe Vessicchio

00.04 Sabato 16 maggio si terrà l'Eurovision, il vincitore di Sanremo 2020 rappresenterà l'Italia

23.58 Rita Pavone canta “Niente (resilienza 74)”

23.48 Francesco Gabbani "viceversa" che dedica la canzone «a tutte le persone deboli»

23.42 Quattordicesima cantante in gara : Tosca con "Ho amato tutto". Come Mara Venier scende le scale senza scarpe

Leggi anche > Pagelle serata finale Sanremo 2020: i voti alle canzone e ai cantanti

23.36 Raphael Gualazzi con Carioca

23.30 Junior Cally canta No Grazie

23.26 Al rientro dalla pubblicità l'Ariston è immerso nella realtà aumentata con acqua e pesci formati da rifiuti di plastica.

23.15 Attesissima l'esibizione di Achille Lauro che, con il volto ricoperto di perle interpreta Elisabetta 1 Tudor,

vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. . Achille Lauro e Boss Doms si baciano. Fiorello corre sul palco per il selfie di rito: «è talmente avanti che è già lunedì», «Spettacolare» dice Amadeus

23.09 Diletta Leotta presenta i Pinguini Tattici Nucleari “Ringo Starr” . Riccardo in platea ruba iun bacio a Mara Venier.

23.08 In platea Bianca Guaggero ed Enrico Ruggeri

23.06 Amadeus si collega con il Nutella Stage dove sta cantando Eugenio in Via Di Gioia

23.01 Canta Levante su tacchi vertiginosissimi . Guarda il Video di Tikibombom qui

22.53 Entra Fiorello e gioca sui ritardi in scaletta

22.45 Amadeus, Sabrina e Diletta annunciano Piero Pelù con “Gigante”. Ha tutto il petto tatuato con il testo della canzone "tu sei molto di più". Poi "scippa" la borsa ad una signora

22.37 E' il momento di cantare con Ferro: Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo e Per dirti ciao

22.35 Amadeus abbraccia Tiziano e lo ringrazia per essere con lui al Festival.

22.29 Monologo di Tiziano Ferro: «Tra due settimane compio 40 anni ... l'amore è un lavoro lento e faticoso fatto di mediazione e pazienza. Ci ho messo 40 anni ed ho scoperto che il brutto tempo non esiste... la felicità non è un provilegio è un diritto... da sempre dalla parte dei deboli , Dio non commette errori e non credo lo abbia fatto il 21 febbraio del 1980 con me... non accetto speculazioni sul tema, non provateci nemmeno, ho 40 anni ormai». Poi canta “Alla mia età”.

22.19 In qualità di vincitore della categoria Nuove Proposte arriva sul palco dell'Ariston Leo Gassmann che canta “Vai bene così”

22.15 Canta Marco Masini con “Il confronto”

Leggi anche > Pagelle serata finale Sanremo 2020: i voti alle canzone e ai cantanti

22.13 Entra Sabrina Salerno, poi Fiorello e insieme ad Amadeus ringraziano e salutano il loro scopritore: Claudio Cecchetto

22.04 Diodato che guida la classifica provvisoria canta “Fai rumore”

21.59 Quinto cantante in gara Alberto Urso con “Il sole ad est”

21.52 Vestita da "palma d'oro", come lo ha definito lei, arriva Diletta Leotta, splendida in bianco

21.47 Quarta cantante in gara Irene Grandi con “Finalmente io”

21.39 «Le scommesse si pagano». Amadeus scende vestito da Maria de Filippi, o meglio indossando la parrucca bionda. I due cantano "un mondo d'amore"

Leggi anche > Sanremo 2020, Mara Venier iconica: scende le scale del Festival con le scarpe in mano

21.30 Entra Fiorello che racconta l'ultima serata a modo suo «So spariti tutti, Sanremo ha fagocitato tutti. Non pensavo che quell'uomo potesse fare tutto questo. I vertici rai ci hanno proposto di fare il Sanremo bis, la risposta la daremo a fine puntata, ovvero la settimana prossima». Fiorello chiede al pubblico di applaudire Amadeus

21.18 Enrico Nigiotti canta “Baciami adesso”

Leggi anche > Sanremo 2020, Achille Lauro l'indizio sull'outfit prima dell'esibizione: «Questa notte morirò per il mio popolo...»

21.20 «Qui chiunque venga fa quello che vuole, sono felicissimo di avere qui la signora della Domenica. L'ho invitata personalmente alla serata finale del festival Mara Venier». La Venier scende scalza

21.15 Elodie in versione super sexy canta Andromeda

Leggi anche > Pagelle serata finale Sanremo 2020: i voti alle canzone e ai cantanti

21.10 Primo Big in gara Michele Zarrillo “Nell’estasi o nel fango”

21.08 questi parametri dei voti di questa sera Televoto 34% - Giuria Demoscopica 33% Giuria Sala Stampa 33%

21.04 Siamo pronti per la serata finale. Amadeus ringrazia l'orchestra del Festival e legge la classifica provvisoria

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Le Vibrazioni

4 Pinguini Tattici Nucleari

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Elodie

8 Irene Grandi

9 Rancore

10 Anastasio

11 Achille Lauro

12 Raphael Gualazzi

13 Levante

14 Paolo Jannacci

15 Marco Masini

16 Rita Pavone

17 Michele Zarrillo

18 Alberto Urso

19 Giordana Angi

20 Enrico Nigiotti

21 Elettra Lamborghini

22 Riky

23 Junior Cally

20.59 Arriva Cristiana Capotondi nel ruolo di Vice Presidente della Lega Pro e che racconta anche il suo impegno con la fiction contro il femminicidio

20.56 Si parte, tutti piedi per l'Inno di Mameli suonato dalla banda dell'Arma dei Carabinieri

23.54 La sigla dell'Eurovisione

20.41 Ultiomo appuntamento con Prima Festival

20.32 E' finito il tg1

20.29 Sul balconcino di Mollica, ora anche Ferro, Amadeus e Fiorello

20.25 Ultimo collegamento dal "balconcino" per Vincenzo Mollica, a cui il Festival ha reso omaggio ieri.

Qui potete vedere il video della conferenza stampa di Morgan contro Bugo. Parole pesanti quelle dell'ex giudice di x factor

20.15 In corso il tg1

20.00 Si avvicina la serata finale di Sanremo 2020. La seguiremo in diretta.

SANREMO 2020 DIRETTA FINALE CANTANTI: L'ORDINE DI USCITA DEI CAMPIONI

Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio, 02:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele ZarrilloElodieEnrico NigiottiIrene GrandiAlberto UrsoDiodatoMarco MasiniPiero PerlùLevanteAchille LauroPinguini Tattici NucleariJunior CallyToscaLe VibrazioniRaphael GualazziFrancesco GabbaniRita PavoneAnastasioRikiGiordana AngiPaolo JannacciElettra LamborghiniRancore