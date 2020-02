Sanremo 2020, Bugo abbandona il palco dopo un litigio con Morgan: squalificati dal Festival

​Sanremo 2020, Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival. E' clamoroso quello che è successo sul palco dell'Ariston: mentre Morgan si esibiva, "cantando" un testo totalmente diverso da "Sincero" la canzone con la quale si dovevano esibire, Bugo ha lasciato il palco.

Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati. Cosa è successo: «Lui voleva liberarsi di me»

BUGO E MORGAN SQUALIFICATI DAL FESTIVAL

Le telecamere inquadravano Morgan intento a leggere da un quaderno un testo, quando, allargandosi l'inquadratura: si è scoperto che Bugo se ne era andato. A quel punto è entrato sul palco Amadeus che ha sospeso l'esibizione. In soccorso del conduttore è arrivato Fiorello.

A quel punto il caos è diventato totale. Nonostante gli avvisi di Amadeus che ha ripetutamente detto che i due sarebbero stati squalificati se non fossero tornati sul palco, non c'è stato nulla da fare; Bugo e Morgan non sono tornati ad esibirsi e sono stati squalificati dal Festival.

A quanto dicono alcuni testimoni i due avrebbero litigato già prima dell'esibizione, tanto che sarebbero stati visti discutere in maniera accesa dietro le quinte. Tanto è vero che mentre Morgan scendeva spedito le scale per l'esibizione, Bugo aveva esitato a raggiunger il palco tanto da costringere l'ex giudice di X Factor a tornare sui propri passi per contrallare che il "compagno" arrivasse sul palco.

Ecco cosa ha cantato Morgan: «Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io»



“Ringrazia il cielo sei su questo palco e rispetta chi ti ci ha portato dentro”. E quello se ne va. Un colpo di teatro così non si vedeva dai tempi della spaccata di Lisa Fusco. #sanremo2020 pic.twitter.com/X44G8KtFXY — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2020

