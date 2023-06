Parte il Salento Book Festival: Massimo Cannoletta e Francesca Barra i primi ospiti/Il calendario completo

Sta per partire il Salento Book Festival, che quest'anno prevede incontri con gli autori in otto Comuni: Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli e Nardò. Più di 50 autori per oltre 30 appuntamenti in programma dal 27 giugno al 19 settembre, per vivere nel Salento “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”.

La kermesse letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro e ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello anche quest’anno ospita alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati ma anche professionisti e personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali.

Il primo appuntamento con Massimo Cannoletta

La XIII edizione del Salento Book Festival parte domani, martedì 27 giugno: nell’Atrio di Palazzo Marchesale dalle ore 20.30 un doppio appuntamento. A presentare i propri libri sono Massimo Cannoletta, ormai popolare divulgatore, al suo debutto in libreria con "Storie d'Italia - Vite straordinarie che raccontano un Paese meraviglioso" (Tea), e, a seguire alle ore 21.30, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, che al SBF porta due libri accomunati dal tema della cucina, "Cuciniamo insieme!" (Mondadori), scritto insieme alla giovanissima figlia Emma Angelina Molfino, presente pure lei a Galatone, e "A occhio e quanto basta" (Rizzoli).

Gli altri appuntamenti

Alcuni nomi: per la narrativa, il Premio Strega Paolo Giordano porta il suo quinto libro, “Tasmania” (Einaudi), sul futuro e sulla crisi dell’uomo contemporaneo, mentre parla d’amore e della ricerca dell’anima gemella il secondo romanzo dello scrittore, attore e regista Pif, “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (Feltrinelli).

Sono autobiografici “Cose che non si raccontano” (Einaudi) della scrittrice Antonella Lattanzi, sul desiderio di diventare madre, e “Anime Slave - Piccola saga familiare in salsa agrodolce” (Linea Edizioni) dell'autrice italo-americano-russa Tessa Rosenfeld, che questa volta fa i conti con le figure potenti di madre e nonna. Lo scrittore e autore televisivo Matteo B. Bianchi sarà protagonista con “La vita di chi resta” (Mondadori), che racconta il suicido del suo compagno e di come si sopravvive al dolore; si racconta intimamente anche Chiara Francini nel suo trascinante “Forte e Chiara” (Rizzoli).

Al debutto da scrittrice anche un’altra ospite, la cantante Malika Ayane, con "Ansia da felicità" (Rizzoli) un’emozionante raccolta di racconti, una carrellata di personaggi con sensibilità diverse, ma tutti affannosamente alla ricerca della felicità, e la giornalista pugliese Anna Puricella con il romanzo “Monteruga” (Fandango). Ancora: Gabriella Genisi con “L’angelo di Castelforte” (Rizzoli) e la sempre dolce e determinata protagonista Chicca Lopez, il magistrato scrittore Giancarlo De Cataldo, con il suo ultimo “Colpo di ritorno” (Einaudi), novità del ciclo con protagonista Manrico Spinori della Rocca, il pubblico ministero aristocratico che risolve i casi ascoltando l’opera lirica, e Gino Castaldo, “amico” del SBF, questa volta con “Il cielo bruciava di stelle.

La stagione magica dei cantautori italiani” (Mondadori).

Approfondimenti storici e d’attualità più o meno recente con Daniela Tagliafico, che con “Re Giorgio” (Rai Libri) consegna ai lettori un ritratto inconsueto e informale dell’undicesimo capo dello Stato Giorgio Napolitano, e con Antonio Caprarica si dedica questa volta a “Carlo III” (Sperling & Kupfer). Laura Sgrò presenterà “Cercando Emanuela” (Rizzoli), libro in cui, da avvocato della famiglia Orlandi, racconta la sua battaglia per la verità, invece Walter Veltroni “Non arrendiamoci” (Rizzoli), un dialogo con il cardinale Matteo Zuppi sulle ragioni per non mollare la presa davanti a un mondo sempre più disumano. Nicola Gratteri in “Fuori dai confini. La 'ndrangheta nel mondo” (Mondadori) lancia l’allarme su droghe sintetiche e sulle armi in Ucraina che potrebbero finire alle mafie.

Approda per la prima volta al Salento book Festival il professore influencer Vincenzo Schettini che presenta il libro “La fisica che ci piace” (Mondadori). In “Conversazione con Gianrico Carofiglio”, lo scrittore barese si dedicherà all’arte e all'artigianato della scrittura.

Il calendario completo

LIBRO SOSPESO

Confermata l'iniziativa solidale "Libro sospeso". In ogni appuntamento in programma, al banchetto dei libri sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

PREMIO “BPER BANCA SALENTO BOOK FESTIVAL”

Anche quest’anno sarà consegnato il Premio "BPER: Banca - Salento Book Festival", riconoscimento che conferma la collaborazione tra il festival diretto da Pisanello e il gruppo BPER. A ricevere il Premio 2023 sarà Pif. La consegna avverrà nel corso della serata in programma il 19 settembre a Gallipoli.

ARTIGIANATO E CREATIVITA' PER SBF 23

A caratterizzare questa edizione del festival anche la pochette realizzata artigianalmente da La Sellerie Limited e la maglietta con la grafica di Rumors di Andrea Episcopo sostenuta da Candido1859: sono i due prodotti che verranno donati agli scrittori e agli ospiti di questa tredicesima edizione del Salento Book Festival e che sanciscono fortemente il legame tra le aziende del territorio e la rassegna.

Gli appuntamenti del Salento book Festival sono ad ingresso libero. Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.