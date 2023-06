A Bari, l'estate è "leggera": arte, sport e cultura nelle piazze per chi resta in città. Ecco il calendario

Combattere la povertà educativa dei più giovani nei quartieri di Bari attraverso momenti di incontro e festa per chi resta in città durante i mesi estivi, attività sportive, momenti di incontro, spettacoli ed eventi culturali. È l'obiettivo di "Estate leggera 2023", la kermesse che fino al prossimo settembre animerà tutta la città grazie al programma promosso dall'assessorato al Welfare del comune di Bari e gestito dalla Biblioteca dei ragazzi[e] - Progetto città, in collaborazione con le organizzazioni che fanno parte delle reti cittadine Bari social book e Bari social summer.

Il programma

Sono 450 le attività al via domani - 21 giugno - e 98 gli eventi in calendario, come spiega il Comune in una nota.

Le attività, prosegue il Comune «saranno libere e diffuse nelle piazze, nelle biblioteche, nei centri sociali, nei giardini. A queste si aggiungeranno le veleggiate estive con le barche a vela che quest'anno vedranno triplicate le uscite, riservando spazi e opportunità anche alle persone con disabilità».