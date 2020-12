L'oroscopo di Branko segno per segno: colpo di fulmine per lo Scorpione, Capodanno con la Luna nel segno per il Leone

Ecco l'oroscopo di Branko segno per segno per questa fine 2020 e inizio del 2021.

ARIETE

Buon Natale! L’augurio più bello è di Marte, nel segno fino alla Befana. Stimola sensualità, audacia, mentre Venere in Sagittario si occupa di bellezza, eleganza. Offrite, almeno a Capodanno, un’immagine raffinata della vostra personalità. Il lavoro risente di Mercurio contro, di più della situazione generale, pazienza sino al 21/01.

TORO

Siete arrivati alla Vigilia un po’ stressati. Il passaggio di Saturno e Giove in aspetto dissonante con Urano può provocare noie nella salute. Andate in vacanza, magari in campagna, sarete gratificati dalla Luna di Natale. Magnifico abbraccio e pure soldi sotto l’albero. Metteteli da parte, il 9/01 inizia un lungo disturbo di Mercurio.

GEMELLI

Conclusione dell’anno con Luna ricca, Marte appassionato, Mercurio anfitrione, Giove e Saturno in Acquario splendidi, ma il loro influsso va diluito nel tempo, sono lenti. Cosa non va? Venere opposta da Sagittario, agita il matrimonio, innervosisce la donna Gemelli e chi la conosce sa come diventa se non ascoltata, poco amata. Fortuna.

CANCRO

Un anno che ricorderete “bestiale”, perché i segni che vi hanno dato più problemi sono simboleggiati da un animale, Marte-Ariete, Saturno e Giove-Capricorno. Un sospiro di sollievo la Vigilia, Luna-Toro, un pezzetto di paradiso. Luna piena nel segno il 30, giusta per conquistare un giovane uomo, una donna sportiva. Il 2021 parte bene.

LEONE

I cambiamenti planetari del 2021 potranno variare la vostra vita. Giove e Saturno sono già opposti dall’Acquario. Non vi è facile accettare imposizioni, ma a volte conviene chinare la criniera, stelle esigenti dall’Epifania in poi. Ultimi giorni dell’anno ben illuminati da Venere e Marte. La notte di Capodanno splendida Luna nel segno!

VERGINE

La notte di Natale, a mezzanotte, quando persino le stelle ammutoliscono per il miracolo che si rinnova, voi avrete una magica Luna-Toro e il vostro pianeta Mercurio nella sede dell’amore e della fortuna. Restate in contatto con amici e parenti lontani. Anche amanti lontani? Non ci sorprenderebbe, Vergine è brava a nascondere gli amanti.

BILANCIA

Non dimenticate i buoni propositi che farete la notte di Natale, illuminata dalla fulgida Venere. A lei possiamo unire Giove in Acquario, transito della “grande fortuna”. Pure Saturno inizia a dare una mano alla vostra complicata o allargata famiglia, come conferma Luna piena del 30 (attenti alla salute, sport). Inizio d’anno romantico.

SCORPIONE

Voi capite al volo ciò che dice Plutone, astro della trasformazione, signore del segno, il solo che vi sarà accanto nel non facile 2021. L’Epifania vi sorprende con il carbone: Saturno, Giove, Urano e Marte. Che non riusciranno a mettervi al tappeto. Occorre trasformarsi e rinascere. Colpo di fulmine il 30. Fortunata Venere dal 9/01.

SAGITTARIO

Non ci piacciono le classifiche dei segni, molto dipende dal cielo personale, ma se guardiamo il quadro astrale in generale possiamo annunciare che vincete voi! Entrerete nel nuovo anno con Venere nel segno, Marte innamorato delle donne, la notte di Capodanno Luna splende in Leone: nel 2021 andrete lontano. Iniziate a puntare in alto.

CAPRICORNO

Sotto l’albero delle stelle molti pacchi dono che comincerete a scartare la notte della Befana. Quel giorno avrà inizio il vostro 2021, anno del successo. Dopo mesi di Marte negativo cambierà l’atmosfera pure nella vita sentimentale, famiglia. Vigilia con Luna-Toro, che per voi è fortuna, gioia di vivere, erotismo. Lavoro scorrevole.

ACQUARIO

Alcuni scienziati dicono che una congiunzione di Giove, il più grande pianeta del sistema solare, ha dato luce alla cometa che guidò i re Magi a Betlemme. Questa Vigilia Giove è con voi! Presagio positivo, per voi e famiglia. Attenti ai raffreddori ora che il cielo è pieno d’amore fino alla Befana. Poi Marte sarà in Toro…ne riparleremo.

PESCI

Il buon umore è l’abito più elegante da indossare. Avrete una bellissima Luna la notte di Natale, ancora più incisiva Luna piena-Cancro del 30. Non si esclude un colpo di fulmine nelle ultime ore del 2020. Bianco Natale, chi di voi ha talento musicale canti una canzone che dia fiducia a tutti noi. Siete il segno più buono dello zodiaco!

