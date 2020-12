Tredicesima 2020, ecco quando arriva e come verrà pagata a pensionati e dipendenti

Tredicesima 2020, quando arriva il pagamento? Da ieri, 1 dicembre 2020, è iniziata l'erogazione, ma non per tutti.

I primi a ricevere la tredicesima 2020 sono infatti i pensionati. La Cgia di Mestre ha pubblicato la 'tabella di marcia' del pagamento della tredicesima mensilità, che verrà erogata con tempi e modalità differenti. Il pagamento in anticipo ai pensionati è stato dettato da esigenze legate al Covid. Ai pensionati che non ricevono l’accredito sul conto corrente, ad esempio, la gratifica natalizia è stata corrisposta a partire da mercoledì scorso (25 novembre). Questa modalità è stata decisa dall’Inps e da Poste Italiane allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato il pagamento della mensilità aggiuntiva è stabilito dal contratto nazionale di lavoro: tradizionalmente viene comunque erogata dal titolare dell’impresa entro Natale.

Per i dipendenti pubblici, infine, la tredicesima viene elaborata con il cedolino paga dell’ultimo mese dell’anno; abitualmente entrambi i versamenti vengono corrisposti attorno al 20 di dicembre.

Ultimo aggiornamento: 14:24

