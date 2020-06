La Notte della Taranta si farà: concertone in tre serate a Melpignano e diretta Rai

Ultimo aggiornamento: 13:49

La Notte della Taranta si farà: concertone in tre serate a Melpignano , diretta Rai e altre 17 date nelle piazze salentine per il festival itinerante. E ci sarà anche il pubblico: fino a 1.000 persone per concerto, secondo le prescrizioni studiate per la musica dal vivo.L'annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla pagina Facebook del festival con l'indicazione del periodo dell'evento: dal 1 agosto (serata del primo concerto) fino al 28 agosto (la data probabile della diretta su Rai2). I riflettori, ovviamente, sono tutti puntati sul concertone 2020 affidato al maestro Paolo Buonvino , compositore siciliano e autore di celebri colonne sonore: il 20 e il 21 agosto a Melpignano sono previsti concerti-prova, il 22 agosto si svolgerà il vero e proprio concertone. Le tre serate saranno riprese dalle telecamere di Rai2 e diventeranno uno speciale live che andrà in onda, appunto, su Rai2 qualche giorno dopo.