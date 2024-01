Omar Pedrini in concerto, "dai Timoria ad oggi, googdbye rock'n'rol". Unica data in Puglia

Da Londra a Milano, da Milano a San Giorgio Ionico. Omar Pedrini torna in tour, riprende la rotta del rock, e dopo il concerto speciale - dedicato al decimo anniversario del suo album 'Che ci vado a fare a Londra' - che si terrà questa sera 18 gennaio ai Magazzini Genrali di Milano, sabato prossimo (27 gennaio) approda in Puglia con "Omar Pedrini 35 - dai Timoria ad oggi, googdbye rock'n'rol". Unica data in Puglia per una serata indimenticabile.

Quando

Il concerto - organizzato da Mimmo Breccia Production - si terrà al Jibò disco club di San Giorgio Ionico in provincia di Taranto. Sarà l'ultima occasione per ascoltare i suoi brani di successo prima del cambio di rotta dell'artista bresciano. Il concerto riproporrà i successi, brani cult che hanno segnato 35 anni di carriera, dai Timoria a oggi: da “Viaggio Senza Vento” e “2020 Speedball”, fino ai dischi che raccontano la sua fase inglese “Che Ci Vado A Fare A Londra” e “Sospeso“.

Il concerto

Appuntamento in Puglia dunque il 27 gennaio: il concerto sarà aperto da Jiiza e il suo hard rock, e Gadjos che proporrà pop rock per riscaldare la serata lasciando spazio a Omar Pedrini. A seguire, a partire dalle 23.30, Disco Party con i dj di Ciccio Riccio: ospite Ziza speciale Disco Boomer - remember ‘80 ‘90, a seguire Ignazio Deg e Andrea Sabato.

Friend dj: Franky.

Info prevendite: 34854364