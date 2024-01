Annalisa in concerto a Bari, unica data in Puglia. Continua il successo inarrestabile di Annalisa. Dopo aver raggiunto il primo posto in radio e nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con il singolo “Mon Amour”, mentre domina le classifiche con il brano “Disco Paradise”, insieme a Fedez e Articolo 31, oggi annuncia l’uscita del suo prossimo disco di inediti “E poi siamo finiti nel vortice" e del suo primo tour nei palasport d’Italia “Tutti nel vortice Palasport” ad aprile 2024.

Le date

Il “Tutti nel vortice Palasport”, organizzato e prodotto da Friends & Partners, vedrà la cantautrice esibirsi ad aprile 2024 nelle città di Milano, Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma.

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

