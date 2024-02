TuttoSanremo minuto per minuto, classifica seconda serata: fischi dell'Ariston, il figlio di Amadeus esulta

Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si guardano, si indicano e si caricano con prodotti naturali per restare svegli e provare l'ebbrezza di superare, anche stanotte, indenni le ore due. La prima serata all'Ariston si è conclusa come previsto, perché un giorno si dica che «quando c'era Amadeus le scalette finivano in orario» ovvero alle 02:16. E questa sera? La domanda è iniziata a circolare già sui banconi dei bar italiani questa mattina (ieri per chi leggerà questa diretta durante la lettura della classifica della seconda serata) quando si ipotizzavano orari assurdi. Inutile ipotizzare, sognare, sperare. Non ci resta che leggere qui mentre, facendo mirroring, ci godiamo la seconda serata del Festival della Canzone italiana.

Finisce con gli applausi al primo posto di Geolier e con l'appello di Giorgia ad Amadeus. Poco prima di dare la linea all'Aristonello, infatti, la cantante chiede al direttore artistico: «Puoi chiedere a Fiorello se mi prepara qualcosa? Un panino?». Alle telecamere non è sfuggito il momento in cui figlio di Amadeus, Josè, seduto in prima fila, esulta. Non contiene l'entusiamo il figlio del direttore artistico nel sentire il nome del rapper napoletano idolo dei teenager e leader delle classifiche 2023, che si piazza al primo posto della top 5 con il brano "I p' me tu p' te". In questa seconda serata del festival si sono esibiti 15 artisti su 30 e la classifica è stata data dal voto da casa e da quello delle radio.

Fischi dell'Ariston all'annuncio del quarto posto di Loredana Bertè

E' il momento della classifica. Giorgia legge il nome di Loredana Bertè che si posiziona al quarto posto della Top 5 della seconda serata. E il Teatro Ariston fischia il risultato del televoto e delle radio che vede in prima posizione Geolier.

Irama e il mazzo di fiori

Angela ha deciso di tenersi i fiori. Al termine dell'esibizione di Irama, la cantante dei Ricchi e Poveri invece di dare il mazzo di fiori al giovane collega ha deciso di tenerseli. L'episodio curioso non è sfuggito al web che, a quest'ora della notte, si domanda: «Ma davvero si è tenuta i fiori?»

Stash "spaventato" dai ballerini?

Visioni notturne vista l'ora tarda? O davvero Stash si è spaventato all'arrivo dei ballerini? Il mistero emerge leggendo i social che si sono accorti della reazione sorpresa del cantante dei "The Kolors". Durante l'esibizione nella seconda serata, effettivamente, l'artista sembra sorprendersi per l'arrivo dei ballerini. Lo sapeva?

Ma Stash lo sapeva dei ballerini? Sto piangendo - Larva pigiamata (@Giumuu3) February 7, 2024

Tutto il resto è noia, Califano interpretato da Gassman

Leo Gassman canta "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. La leggenda del musica leggera italiana sarà raccontata in un film per la tv in cui il cantautore romano sarà interpretato proprio da Leo Gassman che, questa sera, ha fatto venire i brividi a tutti gli amanti del "Califfo" e non solo.

Annalisa, l'abbraccio a Giorgia

Mentre su X e Threads la timeline sta sperimentando nuovi modi grafici e grammaticali per esprimere gli sbalzi d'anima ogni volta che Annalisa appare, a casa hanno alzato il volume per capire cosa abbia detto la cantante di Savona al "mito" Giorgia. Dopo essere stata presentata, Annalisa chiede ad Amadeus «posso?», bacio e abbraccio e poi corsetta verso Giorgia. Anche qui bacio e abbraccio e poi, all'orecchio, un sentitissimo: «Sono grata».

Gli attori di Mare Fuori sul palco di Sanremo

Sul palco dell'Ariston arriva il tema del femminicidio. I ragazzi della serie "Mare Fuori" leggono un testo di Matteo Bussola sulle «nuove parole dell'amore». Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto e no: sono le parole che gli attori hanno recitato accompagnate da testi moto significativi. E per cambiare le cose «dipenderà solo da noi, non dimentichiamolo mai» afferma Amadeus. Prima di congedarsi i ragazzi cantano la sigla della popolare fiction Rai.

Cosa hanno detto durante il monologo

Stash ringrazia Giovanni Allevi

«Da essere umano voglio ringraziare il maestro Giovanni Allevi per l'ennesima lezione che ci ha dato», dice Stash, alla fine dell'esibizione con The Kolors al ritmo travolgente di "Un ragazzo una ragazza".

Un fan chiede a Giorgia di sposarlo

Momento divertente tra Giorgia e un fan: poco prima dell'entrata di John Travolta, che Giorgia stava per presentare, un fan le grida "Sposami!". Lei risponde con ironia: "Ho un caratteraccio, non ti conviene!".

Abbiamo avuto la stessa sensazione di quando i concorrenti della Corrida venivano bombardati di fischi e campanacci. Una fitta all'anima ma ci sta, peccato perché la star internazionale ospite è un grande classico ma la coreografia di John Travolta che balla il "Ballo del Qua Qua" con Fiorello e Amadeus era qualcosa che potevamo evitare... Lo confermano anche i pareri sui social, alcuni molto divertenti

BigMama rischia di cadere dalle scale e agli hater: «Volevi...»

BigMama alla prova delle scale. Anche lei, nella difficilissima discesa prima di esibirsi con stivali molto ingombranti, rischia di cadere. Per fortuna riesce a mantenere l'equilibrio e guardano la telecamera dice: «Volevi...e invece no» forse rivolgendosi agli hater... Poi a fine esibizione: «A tutta la comunità queer: amate liberamente potete farlo». Una dichiarazione che fa anche accumulare punti al FantaSanremo. Peccato che Big Mama è anche la prima artista di questa edizione del festival a beccarsi il malus proprio per essere inciampata scendendo le scale. Ma recupera con lo scambio fiori- scopa con il direttore d'orchestra per poi concludere anche con un twerking.

Giorgia: «Per la paura di volare non ho cantato davanti a Michael Jackson»

Giorgia confessa di aver paura di prendere l'aereo. E lo fa ricordando un episodio, quando non accettò di partecipare a un concerto tributo a Michael Jackson proprio per questo motivo. Peccato che in quel concerto, in prima fila, c'era proprio il re della pop music. La cantante, durante la serata, ha poi ringraziato uno per uno i membri dell'orchestra: «Voglio esprimere un profondo ringraziamento per l'orchestra. Io nel 2022 mi sono sentita abbracciata. Se mi consenti, voglio presentare uno ad uno i coristi». Così Giorgia, che rende omaggio all'orchestra del festival di Sanremo e passa in rassegna nome per nome i vocalist dell'orchestra, tra cui Naomi Rivieccio, Cristiana Polegri, Luca Velletri, Alessandra Puglisi, Valentina Ducros, Roberto Sterpetti.

Rosa Chemical e la scenografia...hot

Non avrà baciato in bocca nessuno ma la sua coreografia è davvero hot. Rosa Chemical è sulla nave ormeggiata a Sanremo e, mentre canta "Perverso", dietro di lui spuntano falli... volanti. Sì, come i primi esempi di arte astratta che un po' tutti hanno provato a disegnare distrattamente magari facendo finta di prendere appunti. Rosa Chemical ce li ha proposti in diretta tv nazionale.

Gazzelle e quel "Daje Roma!"

Dopo aver realizzato il sogno di suonare allo Stadio Olimpico, Gazzelle (romanista) nella seconda serata del Festival di Sanremo sente urlare dalla platea (o dall'orchestra) un fragoroso "Daje Roma!". Sui social in tanti si domandano: «Chi lo ha detto?» di sicuro non un tifoso della Lazio... Fatto sta che il momento ultras anche quest'anno si realizza, stavolta un pochino più tardi del solito, e per qualcuno è la premessa per un ospite che in tanti aspettano: Francesco Totti.

Il compagno di Giorgia commenta l'esibizione della cantante

Non ci siamo soltanto noi e voi davanti alla tv ma anche Emanuel Lo, il compagno di Giorgia, che ha condiviso su Instagram l'entusiasmo per l'esibizione della cantante al Festival di Sanremo, dove ha cantato "E Poi". Il post, accompagnato da un video dell'esecuzione, ha raccolto commenti entusiasti.

Momento nostalgia con le musicassette

Giorgia e Amadeus fanno un salto nel passato e tirano fuori, da una scatola, un po' di musicassette. Ve le ricordate? Ecco ora sì grazie a questo momento "nostalgico".

Aggiornamento trattori: sono partiti da Melegnano verso Sanremo

FantaSanremo, Sanremo, DopoSanremo, VivaSanremo ma qui siamo connessi anche con la viabilità. La colonna di trattori degli agricoltori di "Riscatto Agricolo" è infatti partita alle 20.41 da Melegnano diretta a Sanremo, percorrendo le strade statali sotto la scorta delle forze dell'ordine, che si alternano a seconda delle aree di competenza. Contrariamente ai 15 trattori inizialmente previsti, sono partiti 8 trattori di nuova generazione con cambio automatico, accompagnati da quattro automobili di supporto. Si prevede l'aggiunta di altri cinque trattori da Brescia. La velocità di marcia dei trattori è di 40 km/h.

Dargen D'Amico e il retroscena con Diodato

Dargen D'Amico torna sul palco dell'Ariston presentato da Diodato. Divertente l'incontro tra i due, il giudice di X-Factor rivela infatti: «Ci siamo conosciuti una volta in un locale di Milano Sud ma eravamo in un altro stato emotivo...». Dopo le risate, il ringraziamento di Diodato: «Sono molto contento di presentarti soprattutto dopo le belle parole che hai detto ieri sera»

Giorgia e la torta: «Poi se la magnamo quella...»

Standing ovation per Giorgia dopo la sua "E poi" cantante all'esordio da co-conduttrice per ricordare il 30esimo anniversario della canzone che l'ha lanciata. Arriva anche la torta sul palco, a dir poco minimal, con una candela stile statuetta etrusca ma con un commento romano al 100%: «Quella dopo se la magnamo». Roma risponde: «Giorgia bella de casa!»

Arrivano le mascotte di Milano e Cortina: «Ecco i miei due neuroni dopo mezzanotte e mezza»

Amadeus introduce un momento speciale dedicato alle mascotte ufficiali di Milano-Cortina e invita sul palco Federico Barra, il giovane autore del disegno vincitore che ha dato vita alle mascotte, Tina e Milo, due ermellini. Su X Davide li "riconosce": «I due neuroni rimasti funzionanti con cui commenti tutto ciò che accade a Sanremo dopo mezzanotte e mezza»

Ghali si emoziona e cerca il microfono

Si inizia con la formula "presentami tu che ti presento io". Nell seconda serata i cantanti che non si esibiscono presentano i colleghi e il primo che deve vestire i panni del presentatore è Ghali. Emozionatissimo e vero, il cantante arriva sul palco e sorpreso fa ad Amadeus: «Cavolo ho dimenticato il microfono!» senza ricordarsi di avere lo "spillo" già indossato e non il "gelato" con il quale di solito si esibisce. L'idea dei cantanti presentatori funziona.

Il signor Ruggiero presenta Sanremo 2024

Tocca a Ruggiero inaugurare la seconda serata. Il nonno di Viva Rai 2, borsalino e cravatta, canta un medley applauditissimo dei successi ascoltati nella prima puntata del Festival di Sanremo. Un'esibizione premiata dai fiori consegnati proprio da Amadeus.

Fiorello: «Amadeus fa tutto, sega anche gli autovelox»

Amadeus è Fleximan nell'apertura della seconda serata di Fiorello che scherza sul successo ottenuto dalla prima serata del Festival di Sanremo organizzato dal direttore artistico. I due grandi amici scherzano all'esterno del Teatro Ariston e lanciano la sigla, che la seconda serata abbia inizio.

Quattro anni fa la lite tra Morgan e Bugo

Proprio il 7 febbraio del 2020 andava in scena sul palco dell'Ariston uno dei momenti più incredibili della storia del Festival di Sanremo e della tv italiana. Morgan e Bugo e la loro lite che coniò il celebre «Che succede?».

Amadeus: «Giorgia è una ragazza ironica». E al Tg1 la giornalista canta "E poi..."

Collegati nell'insert promozionale al Tg1, Amadeus e Giorgia hanno anticipato alcuni dettagli della seconda serata del Festival di Sanremo. Il direttore artistico presenta la cantante come «ragazza simpatica e ironica» strappando un sorriso di Giorgia: «Grazie per la ragazza!». E Fiorello saluta la cantante: «Ciao Giorgia, stasera abbiamo la Giorgia di cittadinanza...» facendo riferimento al nome della giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti che canta "E poi", storico successo della cantante a 30 anni dalla prima esibizione. Testo letto come una notizia, si ride già a pochi minuti dall'inizio della seconda serata.

Scaletta terza serata

Se già sentite il primo giramento di testa e se "sarà la cervicale" non vi basta come alibi per evitare di ficcarvi sotto le coperte, vi anticipiamo la scaletta della terza serata di domani giovedì 8 febbraio. Si replicherà il meccanismo della seconda: 15 artisti sul palco, presentati dagli altri 15, con gli abbinamenti scelti per sorteggio. Identico anche il meccanismo della votazione: a fine serata sarà stilata una nuova classifica, in base al gradimento della nuova giuria delle Radio e del Televoto, e saranno annunciate le prime cinque posizioni. La co-conduttrice della serata è Teresa Mannino, all'Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l'anno scorso, per un festival fatto tutto «di amici». Direttamente dall'Australia ritorna a Sanremo, dopo oltre 20 anni dal Gladiatore, Russell Crowe con la sua band Indoor Garden Party. Eros Ramazzotti festeggia 40 anni di Terra Promessa, con la quale vinse tra le Nuove Proposte. A piazza Colombo arrivano Paola & Chiara, sul palco galleggiante c'è Bresh. Stefano Massini e Paolo Jannacci propongono l'inedito L'uomo nel Lampo, brano di forte impatto dedicato alle morti sul lavoro. La vetrina della fiction è per Sabrina Ferilli, protagonista della nuova serie Gloria, per la regia di Fausto Brizzi, in arrivo dal 19 febbraio su Rai1.

Ricchi e Poveri, Angela balla in sala stampa: ha vinto lei

L'ingresso in sala stampa sulle note della canzone proposta a Sanremo e gli applausi dei giornalisti. "Angela la Brunetta", Angela Brambati, strappa applausi e gioia come testimoniano i video pubblicati sui social: i Ricchi e Poveri sono la storia della musica italiana anche per questo, anche per lei.

Angela la Brunetta fa il suo ingresso nella sala Lucio Dalla. An icon. #Sanremo2024 pic.twitter.com/ha9K5P47gT - contechristino (@contechristino) February 7, 2024

Gianni Morandi: «Qui per l'ultimo festival di Amadeus»

Scomessa tra noi e la signora fedelissima che ci legge: un euro che giovedì faranno la battuta sui 30 km/h in città con Gianni Morandi e la sua «ciunga ciunga ciù, andavo a 100 all'ora per...». Gianni Nazionale, coconduttore dell'edizione precedente del Festival di Sanremo, è arrivato per omaggiare Amadeus: «Siamo venuti a salutare l'ultimo festival di Amadeus» ha detto accompagnato dalla moglie Anna Dan.

Gli agricoltori non saranno sul palco, almeno per ora

Qualcuno ha lasciato spazio per il parcheggio di fronte all'Ariston ma, di trattori, nemmeno un'impronta. Nel tardo pomerggio è arrivata la nota ufficiale in merito alla protesta dei contadini italiana: «L'ufficio stampa Rai smentisce categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo contatto con gli agricoltori».

