Miss Mondo verso la finale di Gallipoli: ecco le 25 più belle

Miss Mondo 2022 ha le sue 25 finaliste, bellezze fuori dal comune che si contenderanno la fascia ed il diritto a partecipare alla finale di Miss World. Assegnate anche le prime fasce speciali

Una selezione difficilissima quella che ha visto i giurati scegliere le 25 ragazze più belle tra ben 120 ragazze, anche loro bellissime, che sono arrivate a Gallipoli per conquistare la finale. Saranno proprio loro, le 25 rimaste in gara, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, a contendersi fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia a Miss World. La finale si terrà sabato 18 giugno al Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli.

Ecco chi sono le finaliste

A contendersi lo scettro saranno:

Andrea Messina, Sicilia

Francesca Mamè, Lombardia

Ginevra Morganti, Lazio

Manuela Noaro, Piemonte

Sofia Turrisi, Emilia Romagna

Arianna Galli, Lazio

Greta Narcisi, Umbria

Rebecca Arnone Valle d'Aosta,

Chiara Helg, Emilia Romagna

Elisa Scaricaciottoli, Abruzzo

Alessandra Baggio, Veneto

Erika De Marino, Campania

Letizia Turco, Piemonte

Federica Ciacci, Toscana

Sara Pagano, Puglia

Emanuela Sorrentino, Campania

Marika Floridia, Sicilia

Giada Santoro, Friuli Venezia Giulia

Daliscia Agnes Kalala, Piemonte

Maria Carmen Crescenzi, Abruzzo

Vanessa Spoto, Toscana

Marika Nardozi, Lazio

Sara Dal Molin, Veneto

Martina Marinelli, Friuli Venezia Giulia

Yvonne Di Francia, Campania.

Le prime fasce speciali

A Francesca Mamè Lombardia è andata la fascia Miss Social Media, titolo assegnato da Yari Brugnoni di “Not Just Analytics”. Ad Arianna Galli Lazio la fascia Miss Set Fotografico, titolo assegnato da Marco Perulli, fotografo ufficiale del concorso. A Rebecca Arnone Valle d'Aosta assegnata la fascia Miss Model, alla bellezza della Campania Emanuela Sorrentino la fascia Miss Talent, a Daliscia Agnes Kalala Piemonte è andata la fascia Miss Outfit, titolo assegnato da Claudia Russo, Miss Mondo Italia 2008 ed oggi fashion blogger e giornalista di moda. A Maria Carmen Crescenzi Abruzzo è andata la fascia Miss Sport, a Marika Nardozi Lazio la fascia Make-Up di Pablo art director del noto brand Gil Cagnè, ed infine la nona ed ultima fascia speciale di questa primo step della kermesse è andata a Yvonne Di Francia della Campania che si è guadagnata la fascia “People Choice”, praticamente la Miss più votata dal pubblico, contest che ha raccolto oltre 70mila voti.