Miss Mondo, a Gallipoli eletta Rebecca Arnone: rappresenterà l'Italia alla kermesse internazionale

Il prossimo dicembre, a Miss World il più antico e prestigioso concorso di bellezza del Pianeta, sarà lei a rappresentare l'Italia: Rebecca Arnone, ventenne piemontese, eletta ieri nella finale nazionale di Miss Mondo svoltasi nell'incantevole cornice di Villa dei Fiori a Gallipoli. Ha le idee chiare la splendida ventenne piemontese di Torino. Rebecca fisico statuario e modellato, è alta ben 180 centimetri, ha capelli biondi ed occhi castani. Particolari fisici non indifferenti che le fanno tenere la passerella con grande eleganza e disinvoltura. Rebecca è figlia unica: suo papà, Giovanni Arnone è medico chirurgo all'ospedale Martini di Torino, la mamma Sabrina Predebon, originaria del veneto, è invece casalinga. Il fidanzato da un anno c'è, e si chiama Federico. E lui il fortunato che gli ha rapito il cuore.

La vittoria dopo una lunga selezione

Spigliata e con un italiano perfetto si racconta ai microfoni dei giornalisti e delle tv al termine del concorso che l'ha vista trionfare al termine di una selezione finale durata ben 18 giorni e che ha portato nella città Bella ben 120 Miss da ogni parte d'Italia. «Mi chiamo Rebecca Arnone, ho 20 anni sono nata e vivo a Torino - racconta felice ed orgogliosa- ma a Miss Mondo rappresentavo la Val d'Aosta per il mio legame che da sempre ho avuto con questa splendida regione d'Italia. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, frequento la facoltà di scienze biologiche presso l'Università di Torino. La mia passione poi diventata vero e proprio lavoro e la moda: faccio infatti la mannequin (indossatrice) sin da quando avevo quindici anni. Il mio tempo libero lo amo passare con i miei amici più cari, mi piace dipingere, ma soprattutto scrivere. La mia più grande passione, infatti, è quella di comporre racconti brevi. Ne ho completati ben 10 e ne vado orgogliosa. Amo la musica metal-rock ed adoro i Maneskin, ne vado pazza diciamo. Ah dimenticavo, mi piace fare centro e scoccare frecce, pratico infatti con tanta passione il tiro a segno con armi corte e lunghe». Poi il pensiero finale e le dediche per la vittoria. «Il mio sogno è quello di riuscire a farmi strada nel mondo dello spettacolo e ringrazio Miss Mondo e la sua organizzazione serie e di livello, per avermi dato questa grande opportunità. A chi dedico questa vittoria? Non ho dubbi. Ai miei genitori ed a tutti coloro che da sempre mi sostengono e credono in me».

La festa a Gallipoli

La notte della bellezza di Gallipoli è stata sobria, elegante, davvero di livello. Tanti gli aspetti coreografici che hanno reso lo spettacolo entusiasmante: una passerella tecnologica ed interattiva in cui ha trionfato la bellezza. Un evento vetrina che come da tradizione, ha aperto l'estate degli eventi in Puglia. Non è stata solo una sfilata, ma una miscela originale di contenuti e percorsi, nei quali le top 25, finaliste del concorso, sono state valorizzate rappresentando al meglio tutte le regioni del Bel Paese. Simone Rugiati ha presentato la serata, con lui gli ospiti Emanuela Aureli, il noto regista Stefano Reali, la performance del cantante Edson D'Alessandro vincitore di Tù Sì Che Vales 2016 e dulcis in fundo il fascino e l'eleganza dell'attore Fabio Fulco che ha incoronato la neo Miss Mondo 2022.