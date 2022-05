Gallipoli, arrivano le bellezze di Miss Mondo: le finali sullo Ionio con tanti ospiti

Tornano anche quest'anno a Gallipoli le finali di Miss Mondo Italia. Per il 18esimo anno consecutivo, infatti, la nota ed attesa kermesse, che decreterà la rappresentante tricolore alla finale mondiale di Miss World, si svolgerà nella città ionica. Sarà il “Bellavista Club” del “Gruppo Caroli Hotels”, partner storico del concorso, il quartier generale dell’organizzazione.

La fase finale, si svilupperà nell’arco di 18 giorni, durante la quale, ospiti, eventi collaterali e promozione del territorio, aggiungeranno valore artistico all’evento. Il primo step interesserà tutte le 120 candidate provenienti da ogni parte della penisola, che sbarcheranno a Gallipoli già dall’1 giugno. La sera di venerdì 3 giugno, si svolgerà presso l’Eco Resort le Sirenè, la prima importante selezione. Proprio a bordo della grande piscina del complesso turistico, incastonata tra la pineta, la macchia mediterranea e la spiaggia bianca che si affaccia sullo Jonio, saranno annunciate le 50 finaliste. Di queste, solo 25 Miss, saranno scelte per lo show finale del 18 giugno.

Il gran finale

Lo show finale che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World, come detto, si svolgerà per il secondo anno consecutivo nell’incantevole scenario di Villa dei Fiori Eventi a Gallipoli, precisamente presso il Teatro delle Feste. Sarà qui che 25 ragazze in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso. A presentare la serata finale sarà Simone Rugiati noto chef e brillante conduttore televisivo oltre che scrittore.

Simone Rugiati

Ospiti dell’evento Emanuela Aureli, imitatrice, show girl e comica tra le più apprezzate e richieste del piccolo schermo, la regista e doppiatrice Rossella Izzo, il cantante Edson D’Alessandro vincitore di Tù Sì Che Vales 2016, l’attore Fabio Fulco e l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. Special guest, la Miss Mondo in carica, la bellissima Claudia Motta, reduce da un anno straordinario e dalla presenza fissa al format sportivo di Mediaset “Tiki Taka” condotto da Piero Chiambretti e protagonista della prossima edizione di "Donna Avventura" su Rete 4.

Artisti ed ospiti, come da tradizione, si ritroveranno nel centro storico di Gallipoli presso l’hotel ristorante “Al Pescatore” quartier generale di vip, giornalisti della carta stampata della tv di tanti addetti ai lavori.