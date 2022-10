Miss Nonna, fascia "Glamour" alla pugliese Emilia Monopoli. Farà parte del calendario 2023

Emilia Monopoli, 55enne casalinga di Trinitapoli (Bat) è Miss Nonna Glamour. Emilia, che è mamma di Luca, Marzia ed Eleonora, nonna di Antonio di 4 anni e futura nonna di un nipotino in arrivo a dicembre, è stata premiata con una fascia nel concorso che si è svolto a Bellaria Igea Marina domenica scorsa, in concomitanza con la festa dei nonni.

Il concorso

Il concorso "Miss Nonna", giunto quest'anno alla 18esima edizione, è dedicato alle nonne di tutte le età. quest'anno erano 26 le nonne finaliste, provenienti da tutta Italia. La partecipante più giovane aveva appena 41 anni, 75 la più anziana. Le nonne hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca, poi hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono "sfidate" in varie prove: canto, ballo, recitazione e sport.

Il titolo di Miss Nonna 2022 è andato alla romana Miryam Pigolotti, 53 anni, istruttrice di pallavolo, mamma di Alessandra e Luca, di 28 e 24 anni e nonna di Leonardo di 2 anni. Miryam è una bellissima donna, solare e molto dolce, ha conquistato il pubblico e la giuria proponendo degli esercizi sportivi con la palla da pallavolo.

Una fascia è arrivata in Puglia, quella di Miss Nonna Glamour appunto. Tutte le signore premiate, saranno protagoniste del Calendario di “Miss Nonna 2023”.

Come partecipare

La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è gia al lavoro per la prossima edizione. Le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541.344300.