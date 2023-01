Ad ogni età i propri prodotti di bellezza. Il confronto generazionale tocca tutti i fronti, anche quello del beauty. Se le boomer non badano a spese per mantenere la pelle idratata, levigata e turgida e la chioma sana, combattendo una vera e propria battaglia contro l’invecchiamento, usando sfumature raffinate e brillanti, le giovani della Generazione Z hanno altre priorità, come la lotta allo stress quotidiano che ha ripercussioni su capelli è incarnato, ridurre le imperfezioni cutanee e splendere a tutto colore senza dimenticare mai la sostenibilità ambientale, anche quando vanno in profumeria. Mamme e figlie, quindi, hanno due beauty case ben distinti, texture di creme e make up diversi per avere la massima resa sulla propria pelle e prodotti per capelli che li valorizzano ma, soprattutto, li nutrono e li proteggono dalla caduta.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Boomerissima, il monologo di Luciana Littizzetto NON SOLO ROMA NORD «Mamma ho un caso di Fomo»: se non capite i vostri figli, ecco il vocabolario per (cercare) di comprenderli

Shampoo Bain Chroma Respect KÉRASTASE Protegge ed idrata i capelli colorati, sensibilizzati e danneggiati. Lo Shampoo Bani Chroma Respect di Kérastase (23,90 €) preserva il colore dei capelli fini e medi.

LIFTNES Rigenerante Elasticizzante Anti-Aging Ci sono parti del corpo, come la scollatura che invecchiano prima. Per combattere la perdita di elasticità della pelle in quella zona c’è LIFTNES Crema Collo Décolleté Seno (87 €), un cocktail di attivi che ne rigenera e migliora il turgore.

CHANEL les 4 ombres Les 4 ombres di Chanel (55 €) è una palette sofisticata di quattro ombretti in tonalità calde e luminose che fanno brillare lo sguardo, esaltato da tocchi ramati o smoky.

Shideido Lifting Foundation SPF30 Synchro Skin Radiant Lifting Foundation (46,75 €) è il fondotinta pensato per contrastare i 3 principali fattori che affievoliscono la luminosità: linee sottili e rughe, discromie e pelle disidratata. E l’incarnato ringiovanisce.

Dior smalto Flacone sinuoso e colore sofisticato per lo smalto Diorific Vernis (30 €) a tiratura limitata, capace di donare eleganza alla mano, valorizzando la lunghezza delle dita. LIFTNES Rigenerante Elasticizzante Anti-Aging Ci sono parti del corpo, come la scollatura che invecchiano prima. Per combattere la perdita di elasticità della pelle in quella zona c’è LIFTNES Crema Collo Décolleté Seno (87 €), un cocktail di attivi che ne rigenera e migliora il furgone.