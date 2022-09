Miss Universe, la finale nazionale in Puglia: partecipanti e regolamento

Tutto pronto per la finale nazionale di Miss Universe Italy 2022, contest che com’è noto, si svolgerà a Canosa (Bat) domenica 18 settembre, all’interno della splendida cornice de “Lo Smeraldo” - Ricevimenti di lusso in Puglia. Ieri sono sbarcate le 20 finaliste, in rappresentanza di tutte le Regioni, bellezze che si contederanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe.

Le finaliste di Miss Universe Italia

A rappresentare l’Abruzzo è Francesca Persiani 22 anni, per la Basilicata Giada Pelusi 20 anni, per la Calabria Hiba Missaoui 19 anni, la Campania è rappresentata da Ginevra Pianelli 20 anni, l’Emilia Romagna da Domiziana Cappa 24 anni, il Friuli Venezia Giulia da Chiara Davanzo 23 anni, il Lazio da Giulia Zangrilli 20 anni, per la Liguria c’è Elena Izzo 20 anni, per la Lombardia Sofia Ferraris 21 anni, per le Marche Alissa Polizzi 21 anni, per il Molise la 22enne Francesca Capone, per il Piemonte c’è Manuela Noaro 20 anni, la Puglia sarà rappresentata da Swami Dinoia 22 anni, la Sardegna da Sofia Monetti 26 anni, la Sicilia da Michela Russo 27 anni, la Toscana da Vanessa Spoto 21 anni, il Trentino Alto Adige da Virginia Stablum 24 anni, l’Umbria da Agnese Quattranni 24 anni, la Valle D’Aosta da Aurora Larghi 20 anni, il Veneto da Gabriella Bonizzardi 19 anni.

Il Concorso

Miss Universe è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale. Bellezza e non solo quella. Il concorso infatti punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati. Eleganza ed innovazione che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata del beauty contest. Di fatto Miss Universe è un’organizzazione globale ed inclusiva che celebra le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe consente alle donne di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.

Le “Categories”

Le concorrenti della competizione dovranno comprendere i valori su cui si basa il concorso e di conseguenza la responsabilità del titolo che si contedono. Carisma, personalità e “self-confidence” saranno determinanti per affrontare ogni step della kermesse. Durante il percorso nazionale, una giuria di esperti valuterà le ragazze nelle tre impegnative categorie che le metteranno alla prova. Sono proprio questi tre “preliminary events” che ogni concorrente dovrà affrontare anche a Miss Universe la finale internazionale. Per questo, tutte le abilità verrano valutate al meglio al fine di individuare la ragazza con la preparazione più adeguata.

Miss Universe Italy - Evening Gown. Nel primo evento preliminare le concorrenti saranno protagoniste di un esclusivo defilé di alta moda. Miss Universe Italy - Swimsuit Competition. Questo è il secondo evento preliminare, che vedrà le concorrenti in costume da bagno protagoniste di uno spettacolo imperdibile. Miss Universe Italy - Interview. L’intervista è la fase clou della finale nazionale e valuterà le risposte e la preparazione delle concorrenti.