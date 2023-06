La bellezza è una cosa seria, in ogni parte del mondo.

Ogni Paese, poi, ha un approccio diverso che si rifà ad antiche tradizioni ma anche ad aspetti naturali del territorio e alla necessità, al giorno d'oggi, di essere belli nel corpo e nello spirito, di rigenerarsi prendendosi cura di se stessi. Si può realizzare una vera e propria mappatura di trattamenti millenari e prodotti di culto che, con la globalizzazione, dai mercati autoctoni, possono entrare nelle case più lontane. Se nei Paesi orientali come Cina, Giappone e Korea l'imperativo è prevenire, con una forma quasi maniacale di beauty routine che inizia dalla giovane età per portare poi effetti a lungo termine, con ingredienti naturali preziosi, in Europa, come anche in America, si punta tutto sulla riparazione, su rimedi che possano rallentare l'invecchiamento o migliorare un incarnato già danneggiato, alzando così l'età media in cui si comincia ad intervenire con una skincare specifica e costante. In America Latina bellezza e natura primordiale entrano in simbiosi, e anche la beauty routine diventa un'esperienza mistica, sciamanica, che permette alle donne di tornare in contatto con il proprio essere attraverso prodotti composti con antiche ricette provenienti dalla foresta amazzonica. In Africa, rose, argan e burro di karité sono protagonisti della routine di bellezza delle donne, con oli multifunzione perfetti sulla pelle per idratarla e renderla luminosa, ma anche sui capelli.

CINA Polvere di perle per illuminare il viso

L'imperatrice cinese Wu Zeitan la applicava tutti i giorni sul viso ed aveva una pelle levigata e luminosa. La polvere di perla è un ingrediente beauty cinese che ha origini antichissime e che ultimamente è utilizzato anche nella nostra più pregiata beauty routine. Ottenuta dalla frantumazione di perle, ha tantissime proprietà benefiche visto che contiene un’alta concentrazione come aminoacidi, vitamine del gruppo B, sali minerali tra cui calcio, potassio e magnesio, oltre che potenti antiossidanti. Per questo è considerata un vero e proprio booster di bellezza per il viso che si illumina e si rigenera.

TURCHIA I pesci di Garra Rufa per avere piedi morbidi

In Turchia avere piedi morbidi e la pelle levigata è un must grazie alla Fish Pedicure, un trattamento che risale a più di 400 anni fa, diventato famoso grazie al fatto che le celebrities di tutto il mondo lo adorano. Inizia immergendo i piedi in una vasca dove ci sono i piccoli pesciolini d’acqua dolce senza denti, chiamati i pesci di Garra Rufa, che si nutrono di detriti animali e quindi anche della nostra pelle morta. Svolgono così un’azione di peeling restituendo un piede rigenerato.

GIAPPONE La rosa selvatica e la seta Koishimaru

La skincare giapponese, conosciuta anche come J-Beauty, ha una matrice olistica, ma si assicura anche che si vada ad incidere sulla prevenzione e sul potenziamento delle naturali difese della pelle. Il brand Tatcha, nato dall’incontro della fondatrice Vicky Tsai con una geisha a Kyoto, propone formulazioni high-tech che coinvolgano i 5 sensi. Il prodotto best seller è la Water Cream (129 €), una crema idratante realizzata da un equilibrio di botanici nipponici delicati e leggeri come la rosa selvatica giapponese e ingredienti clinici comprovati come il complesso Hadasei-3. Il marchio Sensai, invece punta tutto sull'approccio naturale, basando i suoi prodotti sulla seta Koishimaru, rinomata per la sua eccezionale leggerezza e luminosità, un tempo appannaggio esclusivo della famiglia imperiale, creando il prodigioso Koishimaru Silk Royal (da 80 €) un mix anti-età a base di seta idrolizzata, estratto di foglie di perilla, semi di enotera e chiodi di garofano.

COREA DEL SUD Centella asiatica anti rossore

Nella cultura coreana prendersi cura della propria pelle è una forma fondamentale di educazione che inizia fin dalla giovane età, per mantenere un effetto luminoso e traslucido. Due sono i prodotti must per questo. Per neutralizzare i rossori, uniformare l’incarnato e lenire le irritazioni Dr.Jart+ ha pensato a Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment è una crema che si adatta al naturale colore della pelle (45,90 €). Per migliorare l'elasticità e la luminosità del contorno occhi Shangpree ha proposto Gold Hydrogel Eye Mask racchiude preziosi patch idratanti (45,95 €)

BRASILE Con gli elementi dell'Amazzonia un pieno di energia

Portare ottimismo ed avvicinare corpo e spirito alla natura ancestrale, attingendo agli ingredienti naturali della foresta amazzonica. Costa Brazil, di Francisco Costa, ex direttore creativo di CK, è una linea sostenibile che si basa su ingredienti naturali e curativi della foresta pluviale brasiliana come il Breu, resina aromatica che allevia l'ansia, migliora l'umore, ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, il Cacay, olio ricco di vitamine A ed E, Omega 3, 6 e 9, fonte naturale di retinolo, che aiuta a migliorare il tono della pelle e il Kaya, superfood che idrata, nutre e migliora la compattezza, la consistenza e la luminosità naturale dell'incarnato. Il suo Kaya Anti-Aging Face Oil (130€) è ultra idratante, antietà e antiossidante. Attinge al polmone della Terra anche Granado, marchio ultracentenario brasiliano con la linea Terrapeutics. Il kit da bagno idratante Castanha do Brasile (17,90 €), composto da sapone e latte corpo è perfetto per idratare profondamente.

SCANDINAVIA Agenti antiossidanti dal gelso

Approccio europeo volto alla riparazione della pelle stressata da ansia, inquinamento e freddo anche per la skincare scandinava. Proprio per lenire la pelle irritata dagli agenti atmosferici il marchio Colekt ha pensato ad uno spray, il RECLAIM Mulberry Tree Face Mist (83 €), idratante e illuminante con antiossidanti naturali, flavonoidi acidi fenolici, polisaccaridi e iridoidi. Protagonista è l'estratto di gelso è rinomato per illuminare e migliorare l'aspetto delle tonalità della pelle irregolari.

STATI UNITI Obiettivo anti age

Raggiungere un incarnato perfetto in breve tempo e poche semplici mosse, è l'obiettivo delle giovani statunitensi. Ecco perché il marchio americano Drunk Elephant è così amato dalle nuove generazioni. Con il suo Little 6.0 (74 €), kit di sei prodotti essenziali per il giorno e la notte, deterge, esfolia, idrata, illumina e rigenera la pelle. Contiene il segreto per riportare indietro le lancette del tempo e restituire alla pelle tutta la sua bellezza e il suo equilibrio in soli 30 giorni.

MAROCCO L'olio di Argan un vero toccasana

Lo chiamano "oro liquido del Marocco" e in effetti, l'olio di Argan è davvero un prodotto miracoloso per la bellezza. Sebbene le donne berbere da sempre ne conoscano i benefici, nel resto del mondo non è molto che si sono scoperte le sue proprietà. È portentoso per idratare e dare elasticità alla pelle, grazie anche al potere antiossidante di vitamina E, acidi grassi, flavonoidi e tocoferoli, rende i capelli lucenti e morbidi ed è un toccasana per bruciature e scottature solari perché l'Omega 3 e 6 contenute favoriscono il rinnovamento cellulare e la cicatrizzazione.