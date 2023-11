Si avvicina il periodo più festoso dell’anno e anche la beauty routine e il make up cambiano, si tingono di nuances accese, che si rifanno alla palette natalizia. Dal verde al rosso, per truccarsi a Natale, fino all’oro e all’argento per risplendere di Capodanno, nell’attimo di esprimere il desiderio per l’anno che verrà. Glitter, trucchi oleografici, illuminanti e sensuali profumi accompagneranno giornate in cui l’imperativo sarà brillare, nelle occasioni più glam ma anche se si starà in famiglia. E c’è chi si prepara al meglio alle feste iniziando già dal primo dicembre, aprendo ogni giorno una finestra dei famosi calendari dell’avvento, adottando ogni giorno un piccolo segreto di bellezza diverso. I fanatici delle fragranze, poi, non possono perdere i profumi evocativi, che rimandano agli aromi del panettone, della frutta candita e dei dolci mielosi del Natale.

PROFUMO

RUBY RED TRUSSARDI Emana vibrazioni positive Ruby Red di Trussardi (66,99 euro), una fragranza in cui zenzero, bergamotto e frutti rossi si incontrano con ylang-ylang, cannella, vaniglia patchouli e sandalo

PELLE

CHARLOTTE TILBURY Avere una pelle luminosa è mai stato così facile come con i famosi Beauty Light Wand e la collezione di illuminanti Pillow Talk (38 euro) di Charlotte Tilbury

LABBRA

ROSSETTO FERRAGNI Si chiama Kiss Fiercely il Lipstick scintillante e a lunga durata firmato Chiara Ferragni (23 euro), dalla texture morbida e cremosa

OCCHI

OMBRETTO ORO SAINT LAURENT Un’esplosione di glitter, paillettes e colori metal per un look seducente e audace con l’ombretto gold Sequin Crush di YSL (42,99 euro)

CAPELLI

FERMAGLIO Essenziale ed elegante il fermaglio per capelli firmato Prada (460 euro), realizzato in metallo gold e parti smaltate nere, con iconico triangolo logo pendente.