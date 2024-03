La bellezza può essere coltivata anche da dentro, fornendo all’organismo i “mattoni” per costruire una pelle giovane e luminosa.

È l’azione svolta degli integratori a base di collagene che, assunti con costanza, possono conferire alla pelle un aspetto più liscio ed elastico, riducendo non solo rughe e linee di espressione, ma migliorando anche l’aspetto delle zone con cellulite o flaccidità cutanea. Il collageno (o collagene) è la proteina più abbondante nell’organismo umano. In particolare, è presente nelle cartilagini, nelle ossa e, in generale, nei tessuti connettivi. Prodotta dal nostro organismo conferisce alla pelle un aspetto liscio, compatto ed elastico. Ma la sua produzione comincia inesorabilmente a ridursi, già a partire dai 25-30 anni, in misura dell’1-2% l’anno. Ma la percentuale, è bene ricordarlo, sale di molto in chi si espone troppo al sole, fuma, assume bevande alcoliche, ha uno stile di vita irregolare, segue una dieta povera di vitamine, acidi grassi e minerali. Comunque già dopo i 20 anni la produzione naturale di collagene si riduce mentre la sua degradazione, causata da cambiamenti ormonali, smog, esposizione ai raggi UV e radicali liberi, diventa sempre più rapida. La pelle è costituita fino a quasi l’80% da collagene. Con la diminuzione del collagene, il derma (lo strato intermedio della pelle), si riduce gradualmente di volume e perde elasticità, favorendo la comparsa di rughe e di linee d’espressione che, da dinamiche (compaiono cioè solo quando si sorride o si strizzano gli occhi), diventano via via statiche (presenti cioè anche a riposo, con i muscoli del viso distesi). Reintegrare il collagene e favorirne la sua produzione è tra gli obiettivi di bellezza più ricercati. Tra le proposte più apprezzate dal pubblico, per la facilità di assunzione è la formulazione per bocca. In grado di migliorare l’elasticità, la tonicità e la compattezza della pelle. The Solution™ Beauty Collagen è un integratore a base di collagene dal gusto e odore neutro, ideale da miscelare con qualsiasi tipo di cibo o bevanda a base di polvere di collagene idrolizzato bioattivo. I primi risultati compaiono già dopo 8 settimane di utilizzo quotidiano e la differenza è visibile a occhio nudo, come testimoniano le foto delle utilizzatrici. La pelle del viso appare più luminosa, soda, elastica e compatta, le rughe risultano notevolmente ridotte, mentre la zona occhi ritrova la sua freschezza, come dopo una vacanza rigenerante. Gli integratori a base di collagene sono insomma un alleato prezioso che potenzia i risultati della skin care quotidiana. Ma i benefici si estendono anche ad altre zone del corpo.

L’IDROLISI

Il collagene idrolizzato è il prodotto che si ricava sottoponendo il collagene al processo di idrolisi. L’idrolisi consente di ridurre il collagene in peptidi, frammenti proteici dal peso molecolare inferiore rispetto alla forma originaria, allo scopo di renderlo più facilmente digeribile e assimilabile. L’assunzione regolare di The Solution® riduce l’aspetto a buccia d’arancia, rendendo la pelle più soda ed elastica a livello di fianchi, glutei e gambe. Anche la cute delle braccia appare più soda ed elastica, contrastando la flaccidità, l’aspetto ad “ali di pipistrello”, particolarmente temuto nella bella stagione quando si scoprono braccia e décolleté. Gli effetti di questo integratore a base di collagene sono apprezzati anche dagli uomini che, dopo averlo scoperto e sdoganato, hanno imparato ad utilizzarlo con soddisfazione. Il dubbio: quando iniziare? L’invecchiamento è un processo fisiologico e naturale, che non va demonizzato, ma rallentato; ecco perché la filosofia di Oslo Skin Lab, azienda scandinava che produce The Solution® è appunto quella dello slow-aging, che non promette una gioventù utopistica e artificiale, ma aiuta a controllare in maniera efficace la naturale perdita di elasticità e tono della pelle.

NELL’ALIMENTAZIONE

Il collagene autentico protagonista della bellezza. E anche con il menù quotidiano ci può venire in aiuto, sia durante la giovinezza sia in età matura. È, infatti, presente in molti alimenti di origine animale (carne, pesce) ma non è facilmente digeribile, essendo una proteina di grandi dimensioni. Un limite al quale supplisce The Solution® che contiene peptidi di collagene bovino idrolizzato bioattivo, facili da assimilare. Il metodo di produzione utilizzato è brevettato, perché una specifica lunghezza dei peptidi è cruciale per il risultato; non tutti i tipi di collagene hanno insomma lo stesso effetto. «La cura della pelle – afferma Cecile Nordstrøm che ha fondato l’azienda nel 2017 – comincia dall’interno. Per ottenere un aspetto sano e luminoso, che duri tutta la vita, è importante ricordarsi che bellezza e salute sono strettamente collegate». L’integratore di bellezza The Solution® si è arricchito anno dopo anno di preziosi riconoscimenti internazionali, quali i Beauty Awards di Harper’s Bazaar, Costume, Vogue, Cosmopolitan. È possibile insomma rallentare l’invecchiamento della pelle, nutrendo la bellezza da dentro, oltre che curarla con i prodotti della skin care quotidiana. E, visti i risultati, è facile prevedere che la skin care dall’interno è un trend beauty destinato a crescere.