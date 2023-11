Si avvicina il periodo più festoso dell’anno e anche la beauty routine e il make up cambiano, si tingono di nuances accese, che si rifanno alla palette natalizia. Dal verde al rosso, per truccarsi a Natale, fino all’oro e all’argento per risplendere di Capodanno, nell’attimo di esprimere il desiderio per l’anno che verrà. Glitter, trucchi oleografici, illuminanti e sensuali profumi accompagneranno giornate in cui l’imperativo sarà brillare, nelle occasioni più glam ma anche se si starà in famiglia. E c’è chi si prepara al meglio alle feste iniziando già dal primo dicembre, aprendo ogni giorno una finestra dei famosi calendari dell’avvento, adottando ogni giorno un piccolo segreto di bellezza diverso. I fanatici delle fragranze, poi, non possono perdere i profumi evocativi, che rimandano agli aromi del panettone, della frutta candita e dei dolci mielosi del Natale.

APPROFONDIMENTI TENDENZE Beauty, a noi gli occhi please: valorizzare lo sguardo con ciglia finte e ombretto blu o verde INNOVAZIONE In videochiamata sempre perfette: con l'intelligenza artificiale il maquillage è virtuale PM Skincare e beauty routine, scegli i tuoi alleati di bellezza

PROFUMO

DEVOTION D&G. Un accordo fatto di agrumi canditi, fiori d’arancio, vaniglia e rum per Devotion, la nuova fragranza di Dolce & Gabbana ideata da Oliver Cresp, che rievoca il panettone (78 euro)

PELLE

BB CREAM. Naturale ma con il trucco. La Pure Beauty BB Cream di Astra Make Up (7,90 euro) idrata, protegge e corregge grazie alla Vitamina E e agli estratti di rosa gallica, damascena e ippocastano

LABBRA

TRATTAMENTO MIELE NUXE. Labbra morbide, naturali e golose al sapore di miele con il Reve de Miel di Nuxe (14,95 euro). Ideale per nutrirle e per averle perfette tutto il giorno

OCCHI

FLAMINGO FROST. Dalle tonalità icy e shimmer, ai vibranti rosa matte, la palette Ultimate Flamingo Frost di NY Professional (19,90 euro) dai pigmenti ultra sfumabili e a lunga durata

CAPELLI

CERCHIETTO. Velluto, spugna e raso sono protagonisti nei cerchietti romantici e pratici di Leontine Vintage. Quello soffice verde acqua (30 euro) è il vero must del prossimo Natale