Eyeliner d’effetto, labbra ombré, incarnato naturale e dall’aspetto sano, e sprazzi di colore sugli occhi. Questo nuovo anno porta nel make up un trend importante: puntare su beauty look semplici, non troppo costruiti, realizzabili con pochi prodotti, a volte addirittura con uno, in netto contrasto con le tendenze degli anni precedenti che con il contouring avevano raggiunto l’apice del posticcio. L’imperativo è avere un aspetto naturale, sano, delicato, senza tralasciare tocchi più stravaganti che, però, non sfociano mai nella volgarità, a partire dall’incarnato che, tolti gli orpelli di una base consistente, vuole che la pelle respiri e sia naturalmente luminosa. Fuori infatti i fondotinta pesanti effetto maschera, super coprenti, e largo a texture più leggere come le tinte. MAC, Covergirl e Fenty Beauty hanno recentemente lanciato formule sofisticate che forniscono copertura di discromie e altre imperfezioni senza compromettere la leggerezza del prodotto e il suo finish. Se per uniformare si possono usare le tinte, sulle mele delle guance c’è il grande ritorno del fard, chiamato dagli esperti “doll blush”. Cosa fa? Definisce il viso e scolpisce gli zigomi. Si applica sfumando i bordi, per evitare l’effetto clown. Il risultato è un incarnato giovane, dall’aspetto sano e naturale, da bambola metropolitana appunto. Direttamente da Tik Tok arriva poi la tendenza del trucco monocromatico. Consiste in un sottile cambiamento di tonalità tra viso e labbra. Sul volto, sostanzialmente c’è uniformità di tinte, anche con gradazioni di tonalità vicine. Si usano quindi palette monocolori e prodotti multiuso perfetti sia sulle guance sia sulle labbra.

BILANCIAMENTO

Realizzare un trucco semplice non significa rinunciare a uno smoky eye, a un contorno guance e a un rossetto audace, tutto in una volta, ma imparare a bilanciare senza strafare. Per stupire con uno sguardo, per esempio, è bene tenere a portata di mano l’eyeliner di alta precisione, perché il trucco degli occhi sta diventando grafico, originale, suggestivo. Ecco quindi forme inedite, reverse liner di tendenza e linee decise che sottolineano gli occhi, facendone un focus. In passerella abbiamo visto l’eyeliner alato di Laquan Smith e le strisce con tratto tipo pennarello da Jil Sander, ma anche tratti a forma di freccia che rimandano al classico e sottile cat eye, amato da attrici e cantanti rock. Nei prossimi mesi lo sguardo sarà protagonista anche attraverso le ciglia che saranno dipinte come non mai in un trionfo di nuance. Accantonato l’intramontabile nero, saranno i colori a popolare le ciglia facendole quasi sembrare finte. Le modelle alla sfilata di Prada e quelle di AZ Factory, per esempio, hanno sfoggiato lunghe ciglia blu, rosa e viola. Per quanto riguarda le labbra si prevede un ritorno agli anni ‘90, ma declinati in chiave moderna. Le labbra ombré, la versione modernizzata delle labbra scure che andavano di moda decenni fa, hanno spopolato su TikTok e gli esperti dicono che continueranno a fare tendenza per tutto l’anno. Si realizzano applicando due tonalità di rossetto della stessa famiglia di colori, ma con sfumature leggermente diverse, come un marrone abbronzato e un rosa ruggine, prima di definire le labbra con l’eyeliner. La parola d’ordine rimane colore, incastonato su visi dal make up minimale. Le passerelle hanno dimostrato che un singolo tocco può diventare uno statement di stile. Alle sfilate di Helmut Lang e Max Mara le modelle hanno sfilato in versione nature, ma con un tocco di colore sugli occhi o sulle labbra. Da Helmut Lang, il pop scelto è stato un eyeliner rosso acceso, mentre da Max Mara il maquillage aveva come protagoniste delle labbra color ciliegia.

I PRODOTTI

ABBINARE DUE ROSSETTI

Tendenza vuole che le labbra abbiano l’effetto ombra. Realizzarlo è semplice, basta usare due rossetti con due toni diversi, mettendo al centro una nuances naturale, come quella del SatinAllure Lipstick di Pat McGrath Labs (37,50 euro), satinato e setoso, arricchito da collagene botanico ed estratto di frutto della passione.

LINER DALLE TINTE DEFINITE

Il tratto è preciso e grafico, perfetto per creare linee ben definite. Il Liner Idôle di Lancôme (32,99 euro) è l’alleato per realizzare tutti i look, dai più semplici ai più sofisticati. La sua punta ultra sottile consente un’applicazione precisa. La sua formula è arricchita con pigmenti luminosi Carbon Black. Garantisce una lunga tenuta, è resistente all’acqua ma è anche super facile da rimuovere alla fine della giornata.

IL FARD DONA COLORITO E LEGGEREZZA

Bentornato colore sulle guance. Il fard minerale di Dolomia (21,80 euro), nelle tonalità del malva e dell’arancio, è morbido e perlato ed esalta il colorito naturale dell’incarnato. Fitocomplessi idratanti e oli emollienti donano una straordinaria leggerezza, pigmenti ultrafini rilasciano un tocco di colore saturo e duraturo.

MASCARA E VOLUME ESTREMO

Ciglia protagoniste dei nuovi beauty look di questo 2024. Con il nuovo mascara di YSL Beauty (41 euro), l’effetto volume estremo fino al più 200 per cento è garantito. La formula di Lash Clash è composta dall’estratto di Iris Fiorentina e massimizza sia il volume sia l’intensità delle ciglia. Questo grazie a una texture innovativa, pigmenti di un nero intenso, resistenti alle sbavature.