Leo Gullotta sposa il compagno dopo 32 anni e mostra la fede: «Un diritto conquistato»

ha sposato il compagno dopo 32 anni d' amore . Con un sorriso radioso, la fede in bella vista e una dichiarazione chiara:

I diritti sono diritti

. Nel pomeriggio di ieri, Leo Gullotta, attore e storico volto del Bagaglino, ha annunciato in diretta a 'Io e te' di essersi unito civilmente con il marito dopo trent'anni d'amore.

I diritti sono diritti, sono diritti conquistati - ha detto Gullotta, ospite della trasmissione del giornalista Pierluigi Diaco , in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai1 - Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti