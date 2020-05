Su Leggo.it le ultime novità. Povia , la frase choc in diretta a Vieni da me . Ospiti furiosi e rivolta in studio, Caterina Balivo allibita: «Hai detto una cretinata...». Oggi, Giuseppe Povia è stato ospite in collegamento nel programma condotto da Caterina Balivo per raccontare la sua quarantena. Ma in pochi minuti si sono accesi gli animi.

Povia racconta di come si sia dato alle pulizie di casa, per poi pronunciare una frase choc: «Sono un gay mancato». Gelo in studio. Caterina Balivo furiosa replica: «Hai detto una cretinata...». Lui però cerca di recuperare: «Ho detto il lei mancato».

Ma sui social scoppia la polemica e interviene Lorenzo Farina, social media manager del programma: «Sui social dicono che ha detto 'gay mancato'. E chiedono se viene dal medioevo». Poi furioso aggiunge: «Ha detto una cretinata per usare un eufemismo...». Gli animi si scaldano. Caterina Balivo allibita chiosa: «Stiamo calmi, è un ospite e vorrei finire l'intervista con il sorriso. Ha detto una cretinata, a casa gli avrei detto altro...».

Ultimo aggiornamento: 8 Maggio, 11:33

