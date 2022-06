«Il mio primo fidanzato è diventato gay». E Jasmine Carrisi va i trend su TikTok

Jasmine Carrisi va in trend su TikTok. Seguendo il trend social «balla se...» la figlia di Al Bano ha stupito i suoi follower con una rivelazione che ha lasciato tutti basiti.

Funziona così: sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo il tiktoker deve ballare, raccontando un fatto particolare che ha vissuto o che gli è capitato. In questo caso Jasmine ha scritto: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay». E poi il tag al make up artist Pierangelo Greco, altro pezzo da 90 su TikTok con i suoi oltre 600mila follower. Il giovane, originario di Novoli, nel Salento, è diventato famoso sui social proprio grazie a un video in cui fa coming out con l'anziana nonna.

La conferma dell'ex fidanzato

In molti inizialmente si sono chiesti se davvero la figlia di Al Bano Carrisi fosse mai stata fidanzata con Pierangelo oppure fosse una trovata per far accrescere i suoi seguaci, ma la risposta arrivata proprio dall'ex in questione. «Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. E’ vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei e poi ci siamo fidanzati. Siamo stati insieme forse per due mesi. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi».

Quindi è proprio vero: i due sono stati fidanzati nel 2015 e lo ha detto lo stesso Pierangelo su Instagram, precisando che oggi lui e la Carrisi sono migliori amici.