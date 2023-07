Oversound Music Festival, si parte domani: tutte le date dei concerti a Lecce e Gallipoli

A ravvivare le serate dell'estate salentina ci sarà anche l'Oversound Music Festival 2023: si parte già domani con il primo live. Questa mattina sono state presentate le date della manifestazione musicale che farà tappa a Lecce e Gallipoli. Tra gli artisti spiccano nomi di calibro internazionale come i Black Eyed Peas e alle date presentate si aggiunge una extra-date che vedrà come protagonista l'eclettico cabarettista Angelo Pintus, uno spettacolo che si preannuncia unico ed originale domaniato dalla satira e dall'ironia.

Le date e i biglietti

Si parte domani 1 agosto con il live di RengaNek.

Giovedi 3 agosto toccherà poi alla rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo Mr Rain.

Martedi 8 agosto l’Oversound si sposterà al Parco Gondar di Gallipoli, ormai sfondo affermato di numerosi eventi, dov’è in programma l’attesissimo live di Tananai.

Si ritorna a Lecce l’undici agosto con Silent Bob, SickBudd e Gianni Bismark.

Il 13 agosto è la data del concerto più atteso, quello dei Black Eyed Peas.

Si preannuncia il sold-out.

Le date previste per Lecce termineranno il 19 agosto con uno dei gruppi icona del rap “made in Italy” che hanno fatto cantare intere generazioni, gli Articolo 31.

I biglietti saranno acquistabili su www.ticketone.it con prezzi variabili in base all'evento

La rivalutazione del territorio

I palchi che accoglieranno i live saranno il Parco Gondar di Galipoli e il PalaLive di Lecce. Quest'ultimo in particolare è stato decantato da Daniela Gatto, responsabile della struttura e delle migliorie apportate al palazzetto utili ad accogliere eventi di questa caratura. Si esprime in merito l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci "Un progetto di qualità, ma anche un progetto coraggioso e ambizioso che grazie alla capacità degli organizzatori è diventato un punto di riferimento musicale per la Puglia e la Basilicata. È la capacità imprenditoriale pugliese di cui siamo orgogliosi e che ha trasformato, per esempio, il Pala Live in Piazza Palio rendendolo un luogo pronto ad accogliere iniziative musicali". Sulla stessa lunghezza d'onda vi è l'assessore allo spettacolo della Città di Lecce Paolo Foresio, che individua in Lecce la protagonista dell'estate pugliese e italiana.