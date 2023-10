Souvenir, l'album di Emma primo in classifica a una settimana dall'uscita. Ora il tour nei club: tappa a Modugno

Ad appena settimana dall’uscita, Souvenir, il nuovo album di inediti di Emma Marrone, entra direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album più venduti.

Anticipato dai singoli "Mezzo mondo", certificato platino, e "iniziamo dalla fine", attualmente in radio, Souvenir è disponibile in digitale, in versione cd e vinile e verrà presentato live dal 10 novembre con “Souvenir in da club".

L'album

L'album è composto da 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di Emma e raccolgono le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute da lei in questi ultimi anni.

Questa la tracklist:

Iniziamo dalla Fine

Amore Cane (feat. Lazza)

Mezzo Mondo

Intervallo

Sentimentale

Carne Viva

Capelli Corti

Indaco

Taxi sulla Luna (bonus track) – con Tony Effe

Hanno collaborato al disco: Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè.

Il mini tour:

A partire dal 10 novembre, Emma presenterà il nuovo disco al suo pubblico con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “SOUVENIR”.

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 novembre – LARGO VENUE – ROMA

13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 novembre – HALL – PADOVA

23 novembre – HALL – PADOVA

26 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 dicembre – CAP10100 – TORINO

3 dicembre – CAP10100 – TORINO

5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 dicembre – VIPER – FIRENZE

22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Chi è Emma

EMMA, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia.

Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è già stato certificato platino. Quest’estate è stata protagonista insieme a Tony Effe con il brano “Taxi sulla Luna” (certificato doppio platino), che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream totali.