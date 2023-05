Ronn Moss (Ridge di Beautiful) pubblica un album: è stato registrato tra la Puglia e Los Angeles

Ronn Moss torna a pubblicare un album. "Surprise Trip Love" è l'ultima uscita del noto attore e cantante americano, celebre anche per il ruolo di Bridge in Beatiful. Sarà prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia. E in parte è stato registrato in Puglia (vive a Monopoli, in provincia di Bari).

Il titolo del disco prende spunto dall’ultimo film dell’artista (Surprise Trip - Viaggio a sorpresa) girato tra New York e la Puglia, una storia d’amore per la quale Ronn Moss ha scritto anche la colonna sonora. Per questo ha deciso di intitolare così il suo album e il tour, una dichiarazione d’amore all’Italia che lo ha ispirato così tanto e un invito a vivere le emozioni completamente. Il suono pop rock melodico richiama l’atmosfera californiana, mentre la vocalità di Ronn Moss e i cori arricchiscono tutto di un mood classico.

Il brano è stato scritto insieme a Stefano Paviani e Filadelfo Castro, già collaboratori dei più grandi artisti italiani, e registrato tra Los Angeles, Milano e la Puglia.