Emma Marrone, fuori il nuovo singolo "Iniziamo dalla fine". Lei: «Sono molto felice». E Stefano De Martino rilancia su Instagram

«Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso». Emma Marrone annuncia così il nuovo singolo, uscito ieri. "Iniziamo dalla fine" è il titolo del brano, che nelle prime 24 ore ha già raccolto ottimi risultati in streaming e via radio. Dalla cantante salentina un lungo post su Instagram, colmo di felicità e buoni auspici per il brano. «É iniziato un nuovo viaggio.

Sono onorata di avere così tanta gente a bordo. Grazie a chi ogni giorno rende questo mio grande sogno della musica una bellissima realtà». E arrivano quasi 30mila like.

Ma non è tutto qui. La canzone ha avuto subito una condivisione importante su Instagram: quella di Stefano De Martino, ex di Emma e fresco della separazione con Belen Rodriguez. L'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi non sta affrontando un momento particolarmente rose e fiori.

Dopo l'imbeccata pubblica di Fabrizio Corona che ha rivelato i retroscena del matrimonio con Belen Rodriguez, il conduttore si è ritrovato sempre più sotto attacco da parte dei fan della coppia che, per una volta, hanno riconosciuto che non è stata colpa di Belen. Indipendentemente da come sia finita la loro relazione e di chi possa assumersi le responsabilità, Stefano De Martino, nelle ultme settimane, ha trascorso dei momenti con il figlio e poi con degli amici in barca: senza nessun'altra donna al suo fianco, sembrerebbe.

Ieri, subito dopo l'uscita del singolo, De Martino ha rilanciato su Instagram il link a Spotify. Del resto - si dice - i rapporti con Emma sono rimasti amichevoli, tanto che in estate si sarebbero anche visti.

Iniziamo dalla fine, il testo

Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari

Ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa

Nella stanza buia, scenari surreali

Baci come bombe nucleari

Stiamo in equilibrio sui binari

Sono qui ti affacci, ho i minuti contati

Iniziamo dalla fine, toglimi le spine

Mi chiedi come stai, non te lo so dire

Stasera spegni tutto per essere felice

Che non è mica pioggia, sono solo due goccine

La fuori c’è un casino, chi ci trovo sei tu

Che poi sappiamo farci di tutto di più

Che malinconia, finisce il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché mi annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Che da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

Ho fatto schifo certe sere

mischiato il sangue con il miele

Ballato scalza tra le iene

Per poi buttarmi giù, buttarmi giù

Però dov’eri tu

Sai, dopo la malinconia inizia il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché m’annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Che da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

E non mi meriti no

Che sparisci tre volte su quattro

poi mi dai della stronza

Che ti perdi la vita di nuovo

pensa quanto sei stupido

e ti dico, mi dici che questa sarà l’ultima volta

Però stanotte non conta

E ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Adesso parliamo due lingue diverse davanti un albergo

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

E non ti meriti altro

non mi meriti, no