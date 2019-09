Emma Marrone si ferma: «Ho un problema di salute, tornerò». E annulla il concerto a Malta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Succede, succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato»:si prende una pausa, interrompe per il momento la sua carriera per affrontare un problema di salute. Lo ha annunciato ai fan su Instagram, annullando anche il concerto organizzato da Radio Italia a Malta.«Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili - continua la cantautrice, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore -. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione». «Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima!Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero. Andrà tutto bene!».