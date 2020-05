Emma Marrone compie 36 anni, l'appuntamento e la sorpresa ai fan: «Brindiamo insieme»

Oggi

compie 36 anni e ha scelto di festeggiare in un modo insolito, date le circostanze, ma molto apprezzato dai suoi fan. La cantante è tra le più amate in Italia e può vantare una carriera decennale. Il suo successo si è consolidato dopo la vittoria al talente al. Sul palco dell'Ariston è finita anche nella veste di conduttrice e le sue canzoni hanno scalato le vette delle classifiche. L'affetto del pubblico è rimasto una costante soprattutto nei periodi più difficili, come quello del ritorno della malattia.«Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose», aveva detto dopo l'operazione per un tumore che l'aveva costretta all'abbandono temporaneo alle scene e alla musica.Si è sempre rialzata e continua a farlo nonostante tutto. Anche la vita privata è finita sotto la lente di ingrandimento. Note le relazioni e anche le separazioni, come quella conE per questo compleanno importante, fatto di bilanci e di piccole rinunce,ha dato appuntamento virtuale ai suoi followers dalla sua terra, che ha raggiunto dopo la quarantena. Tramitesul suo canale social ufficiale, l'artista salentina ha deciso di trascorrere una giornata completamente diversa dal solito.Con una storia pubblicata nella serata di ieri, Emma ha chiesto di riunirsi alle 19 di stasera sul proprio profilo per «brindare insieme ai miei 36 anni». Il messaggio è accompagnato da una fotografia che ritrae una piccola Emma sorridente. Non si sa quale sorpresa abbia in serbo, ma si prevede il boom di adesioni.