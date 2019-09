Emma Marrone , il messaggio commosso di Carlo Conti in diretta a Tale e Quale : «Una ragazza straordinaria...». Ieri sera, durante la puntata dello show di Rai1, il conduttore ha voluto salutare la cantante salentina, che solo ieri mattina aveva annunciato uno stop per un problema di salute . Un fulmine a ciel sereno per tutti quelli che le vogliono bene.

E proprio in occasione di un'imitazione di Tale e Quale (Sara Facciolini doveva imitare proprio Emma), Carlo Conti ha affermato: «Deve imitare una ragazza straordinaria è stata al mio fianco nel primo Sanremo con Arisa ed è a Emma che voglio mandare un abbraccio gigantesco». Immediato l'applauso del pubblico che invia il suo calore alla cantante. «Forza Emma».



