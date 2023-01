“Tali e Quali 2023”: nella prossima puntata i Palasport, la coverband tarantina dei Pooh

Ci saranno anche dei tarantini in prima serata su Raiuno. Domani saliranno sul palco i Palasport nel programma “Tali e Quali 2023”, condotto da Carlo Conti, i Palasport. Premiata nell’unica selezione italiana dagli stessi Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian, la popolare coverband tarantina corona il suo grande sogno artistico.

Saranno i fratelli Claudio e Pier Giuffrida, fondatori dei Palasport, insieme con Cosimo Ciniero e Lorenzo Ancona, ad interpretare, stavolta in tutto e per tutto, i Pooh. Il loro medley dedicato ai “fab four” italiani, si diceva, avrà come palcoscenico la fortunata e seguitissima platea della trasmissione di Carlo Conti. In “Tali e Quali 2023”, insieme alla grande squadra di Raiuno tra costumisti, coach, insegnanti, fantastici autori e regista, i quattro ragazzi tarantini si mostreranno il più fedele possibile ai “loro” Pooh, cui in tutti questi anni hanno dedicato centinaia di concerti in tutta Italia.

In un post tutta la loro gioia

«Ecco la grossa sorpresa, domani in prima serata su Raiuno siamo stati scelti per essere “Tali e Quali” a… [😝]

Non mancate, perché sarà un esperienza speciale, abbiamo voluto ricordare l’indimenticabile Stefano “virtualmente” su quel palco».