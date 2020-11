Carlo Conti malato di Covid, è ricoverato all'ospedale di Firenze: poi le rassicurazioni su Instagram

Carlo Conti, malato di Covid, è stato ricoverato a Firenze all'ospedale Careggi. Secondo quanto riportano Repubblica e vari siti, è stato consigliato il trasferimento all'ospedale di Careggi nonostante le sue condizioni non siano gravi ma giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv, fanno sapere dalla Rai.

Secondo quanto riportato ieri, la nuova puntata di Tale e Quale Show, in un primo momento condotto da Caro Conti in smartworking, verrà condotta dal trio Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, giudici dello show, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

Le rassicurazioni su Instagram

Poi arrivano le rassicurazioni del conduttore su Instagram: «Tranquilli !!! Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo ! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi !!!!», scrive Carlo Conti.

Gli auguri di Mara Venier

«Un bacio grande a Carlo». Così Mara Venier fa gli auguri di pronta guarigione a Carlo Conti, ricoverato da qualche giorno all'ospedale Careggi di Firenze a causa del peggioramento dei sintomi da Covid-19. Sotto il post della conduttrice, molti i commenti a sostegno del conduttore di Tale e Quale Show, che andrà in onda stasera con la conduzione alternata dei giurati, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Tra essi, anche quello di Caterina Balivo, che ha postato un cuore rosso in segno di affetto verso il conduttore.

