Elodie trova casa a otto cuccioli: erano stati abbandonati ad Ascoli Satriano e salvati da Enpa

Bella, brava e anche sensibile. Elodie ha aiutato l'Enpa, Ente nazionale protezione animali, a trovare una famiglia a otto cuccioli.

In Puglia per un film

La cantante, attesissima ospite del prossimo Festival di Sanremo, si trovava in Puglia per girare un film. Durante le riprese è venuta a conoscenza della storia di otto cuccioli abbandonati ad Ascoli Satriano, comune in provincia di Foggia, recuperati e curati dall’Ente nazionale Protezione Animali. Grazie all'appello della cantante gli otto cuccioli - Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa, i loro nomi - oggi hanno trovato affetto e calore in altrettante famiglie che li hanno adottati.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Elodie, ecco il nuovo fidanzato Davide Rossi: la foto del primo bacio LE IENE Elodie, debutto (riuscitissimo) alle Iene. Il monologo contro la... IL FESTIVAL Sanremo 2021, Elodie e il monologo toccante. Poi cita il salentino... FANTASTICI TRE Sanremo 2022, Amadeus annuncia i nuovi conduttori di PrimaFestival:... FESTIVAL Sanremo, cinque donne per Amadeus: dalla Muti alla Ferilli, chi lo...

La commovente storia dei cuccioli

I cuccioli infatti erano stati abbandonati, il 13 ottobre scorso, davanti al Rifugio Enpa di Ascoli Satriano a sole poche settimane di vita. Accolti dai volontari dell'Enpa i cuccioli hanno trovato un rifiugio temporaneo anche se gli amici umani non si sono dati per vinti e hanno cercato anche la loro mamma grazie alle segnalazioni dei cittadini. Dopo qualche giorno infatti è stata ritrovata anche Lola, la mamma degli otto cuccioli.

La storia di Lola ha immediatamente fatto il giro del paese, dove in quei giorni si stavano girando le riprese per il film “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa; tra i protagonisti proprio la cantante Elodie che, venuta a conoscenza della storia di Lola e dei suoi piccoli, si è fatta promotrice dell'adozione dei cuccioli.