Elodie trova una famiglia ad otto cuccioli

Otto cuccioli erano stati abbandonati, il 13 ottobre scorso, davanti al Rifugio Enpa di Ascoli Satriano (Foggia) a sole poche settimane di vita. Accolti dai volontari dell'Enpa i cuccioli hanno trovato un rifiugio temporaneo e hanno cercato la mamma. Dopo alcune segnalazioni hanno rotrovato Lola che ha riconosciuto i suoi cuccioli e se n'è presa cura.

Elodie trova casa a otto cuccioli: erano stati abbandonati ad Ascoli Satriano e salvati da Enpa

La storia di Lola ha immediatamente fatto il giro del paese, dove in quei giorni si stavano girando le riprese per il film “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa; tra i protagonisti proprio la cantante Elodie che, venuta a conoscenza della storia di Lola e dei suoi piccoli, si è fatta promotrice dell'adozione dei cuccioli.

Proprio lo scorso weekend infatti, anche l’ultima cucciola, Tessa, ha raggiunto Sara e la sua famiglia in provincia di Lecco. Mia è a Roma con Diego e Benedetta. Asia è ad Ascoli Satriano con Ivana ed Enzo. Fulmen è in provincia di Milano con Mara e la sua famiglia. Epta è a Monaco di Baviera con Gabriela (una adozione internazionale verificata) e Stella è felice con la sua famiglia in provincia di Foggia.