«Dal libro al cinema, si fa così», a lezione dalla sceneggiatrice Gambaro che firma la serie tv "Lolita Lobosco"

Un’opportunità di alta formazione quella che stanno vivendo in questi giorni i ragazzi dell’Accademia Mediterranea dell’Attore di Franco Ungaro, in collaborazione con il Polo biblio-museale di Lecce. Si tratta di un corso di sceneggiatura e scrittura cinematografica condotto dalla sceneggiatrice e scrittrice veneta Daniela Gambaro. «Mi sono trovata davanti dei ragazzi in gamba, molto curiosi e partecipi. – dichiara entusiasta la scrittrice –...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati