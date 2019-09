Cugini di Campagna, a Pomeriggio 5 l'ex biondo: «Ho perso tutto, ho fatto anche il muratore»

Vip in miseria. A Pomeriggio 5 lo spazio dedicato al talk ospita personaggi come Nick Luciani o Orlando Portento (alias Triccheballacche). L'ex biondo dei Cugini di Campagna ha ammesso in più occasioni, anche nei programmi di Barbara D'Urso, di aver perso tutto. Il peggio però sembra passato. «Da un po' - spiega il cantante - sto ricominciando anche con il canto. È stato un periodo nero, mi sono adattato a fare un po' tutto, anche il muratore o il piastrellista».

A commentare la vicenda personale dell'artista ci sono, tra gli altri, anche Lory Del Santo e Biagio D'Anelli. Quest'ultimo ha lodato l'intraprendenza di Luciani, ma ha provato a dargli anche qualche consiglio. «Questa cosa ti fa onore perché a differenza di altri personaggi dello spettacolo che arrivano in televisione, piangono e non fanno nulla. Tu, invece, ti sei dato da fare, ma devi dire addio agli anni Settanta e cambiare look».

Orlando Portento, invece, è diventato famoso diversi anni fa per il tormentone del "Triccheballacche". Ha ribadito di aver perso tutto a causa dell'ex campagna Angela Cavagna: «​Ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa. Io vivo in un appartamento in affitto, pago 650 euro al mese e prendo 686 euro di pensione».

