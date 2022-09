Da Malika agli sbandieratori: ecco cosa fare questa sera in Puglia

La scuola sta per iniziare ma c'è ancora tanta voglia di divertirsi e fare tardi la sera. E tanti sono gli appuntamenti in Puglia tra cinema all'aperto, teatro, concerti e sagre. Ecco cosa fare questa sera - domenica 11 settembre - in Puglia.

Lecce e provincia

Antonio Maggio in concerto questa sera a Nardò, nell’ambito della rassegna di eventi e spettacoli estivi “Nardò che spettacolo”. Si tratta di uno degli appuntamenti del tour Maggio d’estate, un’occasione per ascoltare i suoi vecchi e nuovi successi, ormai patrimonio della musica leggera italiana. L’esibizione è in programma alle ore 21 in piazza Battisti. L’ingresso è libero.

Stasera alle 21 (ingresso gratuito) nelle sale della Distilleria de Giorgi di San Cesario, il ricco programma di “Daimon”, seconda edizione della Summer School di filosofia a cura della rivista Kaiak e della compagnia Astràgali Teatro, si conclude con “Ròma! Suoni, parole tamburi della cultura Rom”. Le musiche di Claudio “Cavallo” Giagnotti si intrecciano al tessuto di parole curato da Fabio Tolledi e alle video-proiezioni di immagini inedite, frutto di una ricerca condotta tra le famiglie Rom del Salento.

Nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi prosegue “Un teatro nel bosco”, percorso in tre appuntamenti promosso da Factory Compagnia Transadriatica. Alle 18.30 (ingresso libero - max 15 persone) “Ad abbracciare gli alberi”, laboratorio a cura di BlaBlaBla. Dalle 20 (ingresso 2 euro) lo spettacolo “Corri, Dafne” di Factory Compagnia Transadriatica e Tessuto Corporeo di e con Ilaria Carlucci per la regia di Alberto Cacopardi. Sulla riva limacciosa di un fiume, in una notte di luna piena, nasce dal fango una ninfa. Leggera, curiosa, spettinata, ribelle. È Dafne.

“Salvatore Toma. Poesie 1970-1983” sarà presentato oggi a Cursi nel terzo appuntamento della rassegna letteraria “Leggere Sensazioni: è tempo che la pietra si lasci fiorire” a cura di 34mo Fuso e Infopoint Cursi.

Appuntamento alle 18.30 a Palazzo De Donno.

Brindisi e provincia

Questa sera alle 21 a Mesagne per la rassegna Barocco Festival il concerto dell'ensemble "8Vox". “Famiglia: istruzioni per l’uso”, il saggio in scena presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi.

Taranto e provincia

Malika Ayane chiude il MediTa, alle 21.15 sulla Rotonda del lungomare di Taranto. Sbandieratori in piazza a Castellaneta, alle 19 la sfilata. Music Festival a Grottaglie, concerto a Palazzo Episcopio alle 21.

Bari e provincia

