Beautiful compie 30anni. E Ronn Moss a settembre sarà in Puglia per girare il suo nuovo film

Beautiful compie 30 anni e a settembre Ridge, alias Ronn Moss sarà in Puglia per girare alcune scene del suo nuovo film. La notizia arriva dall'ufficio stampa del bel Ridge Forester, che ha annunciato che la star di Hollywood, bloccata in Belgio durante la pandemia, sarà presto in Puglia per girare «Viaggio a sorpresa» ambientato tra New York e la Puglia. «È una commedia brillante e romantica che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita, ma quando arriva in Italia per il rogito dell'immobile ne succederanno di tutti i colori e ci si metterà anche l'amore a complicargli le cose, ma non tutto è ciò che sembra».Il primo ciak il 7 settembre. «Gireremo in città come Fasano, Alberobello, Cisternino , Locorotondo, Monopoli, tutti posti incantevoli, pieni di storia, passione e di grande accoglienza del popolo pugliese. Il film è prodotto dalla mia casa di produzione di Los Angeles, la DevRonn Enterprises, e dal mio amico e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia».Intanto in esclusiva mondiale per i 30 anni di Beautiful ci sarà la reunion dei quattro personaggi storici della soap la più celere soap opera americana: Brooke, Ridge, Stephanie ed Eric. Sabato 6 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con " Verissimo - le storie», condotto da Silvia Toffanin.Per la prima volta insieme in una video intervista: Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i miticipersonaggi di Ridge (interpretato per 25 anni da Ronn Moss) e Stephanie (alias Susan Flannery, non più presente nella serie) condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni. Dal primo giorno di set, alle litigate diventate cult tra Stephanie e Brooke, alle trasferte in Italia per alcune puntate speciali, come quella girata sul lago di Como, i quattro attori si lasceranno guidare dai ricordi come vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo.Tra i momenti più emozionanti dell'intervista, commovente l'omaggio di Susan Flannery agli italiani che hanno sofferto particolarmente e hanno subito grandi perdite durante questa terribile pandemia.