Beautiful, ciak a Roma: Jasmine Carrisi guest star nella soap

Beautiful sbarca a Roma. A trentasei anni dal debutto sugli schermi (la prima puntata è stata trasmessa il 23 marzo 1987 sulla Cbs) e al traguardo delle novemila puntate, il cast della soap opera torna in Italia e gira, per la prima volta, a Roma. Saranno ben sei le puntate ambientate nel nostro Paese, tutte girate in più location e con ritmi serrati. Il pubblico italiano, per vederle, dovrà attendere la primavera 2024, intanto però i romani si godono la presenza dei loro idoli in città, tra l'albergo, in via del Corso, e le zone scelte come set.

Grande amante dell'Italia, Katherine Kelly Lang, Brooke, è entusiasta di girare qui, ma non è preparatissima su una delle (ex) coppie più famose del nostro Paese.

Intervistata da Today.it, davanti alla foto di Francesco Totti e Ilary Blasi dice di conoscere "forse" lei, lui no. E da grande esperta di ritorni di fiamma qual è (in 35 anni di relazione con Ridge si sono sposati più di 10 volte) alla domanda: «C'è anche solo una piccola possibilità di rivederli insieme?». «Certo - risponde - Per tutti c'è una chance».

La figlia di Al Bano guest star

Guest star Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano avrà un ruolo in questi episodi.

La storia omosessuale tra Brooke e Taylor

E si parla di una possibile relazione tra Brooke e la sua storica rivale Taylor. «Non si sa mai», prosegue, «abbiamo giocato con l'idea, sarebbe qualcosa di nuovo. Molti nel pubblico vorrebbero succedesse, altri sono totalmente contrari». «Anche noi attori, spesso, siamo sorpresi», sottolinea Noel, «riceviamo il copione appena una settimana prima di girare». Lawrence Saint-Victor collabora anche alla sceneggiatura. A coinvolgerlo è stato Bradley Bell, produttore esecutivo e sceneggiatore capo della serie.