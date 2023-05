Bernardini De Pace: «Tra Al Bano e Romina il divorzio più sanguinoso. L'assegno più alto ottenuto? Centomila euro al mese (netti)»

Il primo divorzio? Il suo, con suo marito. Quello di Annamaria Bernardini De Pace. Al Corriere della Sera confessa di aver fatto una scelta folle. Non sposarsi, nemmeno separarsi ma aver scelto la comunione dei beni. Così ha perso una dote di 60 milioni di lire.

Oggi ha la fama di essere la divorzista più feroce d’Italia. Ma non è così. Perché l'avvocato Benardini De Pace piange. Lo fa anche con i suoi clienti: «Piango e li abbraccio tutte le volte che percepisco il bisogno di calore umano».

Poi c'è da difendere la fama di essere arrogante e burbera. «Lo sono.

Ma perché preferisco dire la verità, per cui sono diretta e non ipocrita». E spiega finalmente perché ha scelto di fare la matrimonialista. Non certo per reazione al suo divorzio: «Nei divorzi, mi pagano gli adulti, ma difendo i bambini. Ho mandato via dei clienti perché usavano i figli contro il coniuge». L'assegno più alto ottenuto? «Centomila euro al mese. Netti».

Albano e Romina

Non vuole parlare del divorzio di Francesco Totti e della sua rinuncia alla causa ma ricorda benissimo quale è stato la separazione più "sanguinosa" che ha seguito da avvocato: «Quello di Romina Power e Albano. Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli».